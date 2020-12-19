Sağlık Bakanlığı açıktan atama kurası ne zaman, nereden yapılacak?
"2020 Yılı 3. Dönem İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurası" gerçekleştiriliyor. Başvurusu kabul edilmeyenler arasında itirazda bulunanların başvuruları yeniden değerlendirildi. Daha sonra komisyon sonuçları PBS üzerinden duyuruldu. Kura çekilişi Bakanlığın YouTube kanalı üzerinden canlı olarak verilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı açıktan atama kurası ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
Vatandaşlar tarafından Sağlık Bakanlığı açıktan atama kurası yakından takip ediliyor. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında katılımcının alınmayacağı kura çekilişi Bakanlığın YouTube kanalı üzerinden canlı olarak verilecektir. Peki, Sağlık Bakanlığı açıktan atama kurası ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman yapılacak?
Kura çekilişi 21.12.2020 tarihinde saat 10:00 'da Bakanlığın Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda yapılacak.
Atamaya esas evraklar 28 Aralık 2020 tarihi 18:00'e kadar teslim edilmesi gerekmektedir.