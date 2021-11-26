Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı kılavuzu yayınlandı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanlığımıza 40 bin yeni sağlık personeli alınacağının müjdesini de milletimizle paylaşmak istiyorum." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın atama müjdesi sonrası binlerce sağlık personeli adayı Sağın Bakanlığı 40 bin alımların ne zaman yapılacağı, 40 bin sağlık personeli branş dağılımlarının ne olacağı, Sağlık Bakanlığı atama başvuru şartlarının neler olacağı araştırılmaya başladı.

40 bin sağlık personeli alımları ne zaman olacak?

Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı için kılavuz henüz yayımlanmadı. Sağılık Bakanlığı atama kılavuzu ile 40 bin sağlık personeli branş dağılım ve kontenjanlarının yayınlanmasıyla birlikte buradan takip edebilirsiniz.

Sağılk Bakanı Fahrettin koca da sağlık personeli alımlarına ilişkin olarak şunları söyledi: “Atama bekleyen arkadaşlarımız var. Mesleğe adım atmak için sabır göstermenin zorluğunu anlıyorum. Beklentilerini ısrarla gündeme getirmelerini azimlerinin işareti kabul ediyorum. Milletimizin, devletimizin kendilerine ihtiyacı var. Atamaların mülakat olmadan puana göre yapılmasını sağlayacağız. Fakat unutulmamalı, devlet kararlarını tüm hazırlıklarını tamamlayarak sonuçlandırır. Arkadaşlarımız, atamaların, şartların hazır olduğu en erken tarihte yapılacağından emin olsunlar."

40 bin sağlık personeli KPSS puanı ile mi yapılacak?

Bakan Koca, "KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirmeyle mülakat yapılmadan 30 bin sözleşmeli sağlık personeli alım süreci başlıyor" dedi. Bakan Koca, "Ayrıca yine mülakat yapılmadan kurayla 10 bin sürekli işçi alımı da yapılıyor olacak" bilgisini de verdi. Bakan Koca, sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik yasal düzenleme için taleplerini de açıkladı ve "Sabit ek ücretin artırılarak aktarılması, mesai sonrası çalışmanın yeniden getirilmesi (isteğe bağlı olarak), emeklilikte de önemli oranda yeniden düzenleme yapılması. En az hakim arkadaşlarımız kadar düzeltilmesini bekliyorum" dedi.