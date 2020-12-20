Sağlık Bakanı Koca malum medyaya seslendi: Ölümler üzerinden bunu yapmayın

Sözcü Gazetesi Gaziantep'te meydana gelen hastane yangınına ilişkin bir haberinde, "Gaziantep’te Covid-19 yoğun bakım ünitesinde 10 kişinin ölümüne yol açan patlama riskinin önceden bilindiği ancak Sağlık Bakanlığı'nın uyarı yazısını olaydan sadece bir gün önce hastanelere gönderdiği ortaya çıktı." ifadelerini kullanarak bu olay üzerinden de Sağlık Bakanlığı'nı hedef almıştı. Sağlık Bakanlığı tarafından malum medyada hızla yayılarak servis edilen habere ilişkin bir açıklama geldi.

'Cihazın kullanımına ilişkin detaylar dün değil aylar öne paylaşıldı'

"Bakanlığımızca hastanelere gönderilen bir bilgilendirme yazısının, bazı basın yayın organları tarafından Gaziantep’te COVID-19 yoğun bakım servisinde meydana gelen yangınla ilişkilendirilerek buradan ihmal senaryoları üretilmesi üzerine açıklama ihtiyacı doğmuştur." ifadeleri ile başlayan açıklamada, "COVID-19 tedavisinde, uygun hastalarda yüksek akış oksijen kullanılması Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından önerilen bir yöntemdir. Yüksek akış nazal oksijen terapi cihazları, DSÖ tarafından hazırlanan, pandemide kullanılacak öncelikli cihazlar listesinde de yer almaktadır. Ayrıca Covid-19 tedavisinde önemli yeri olan bu cihazların kullanımına ilişkin detaylar Bilim Kurulumuz tarafından hazırlanan Bakanlığımız Tanı ve Tedavi Rehberinde de yer almaktadır." denildi.

'Hasta sayısındaki artıştan dolayı yeniden uyardık'

Son dönemde yaşanan hasta sayısındaki artış nedeni ile hastanelere yeniden bir bilgilendirme yazısı gönderme gerekliliğinin ortaya çıktığı belirtilen açıklama, şöyle devam etti:

"Dünyada ve ülkemizde yüksek akış oksijen terapi cihazlarının pandemi döneminde çok yoğun olarak kullanıldığı belirlenmiştir. Hastanelerimizde hasta yükünün arttığı son haftalarda hastalarımız bu tür tedaviye daha fazla ihtiyaç göstermektedir. Bu itibarla COVID 19 hastası takip eden tüm sağlık kuruluşlarına hitaben bu cihazların kullanımında alınacak güvenlik tedbirleri açısından genel bir yazı yazılmıştır."

'Bazı hatırlatmalarda bulunmuştuk

"İllere gönderilen genel yazımızda cihazların kullanımında yoğunluk nedeniyle eklenen personeli de kapsayacak şekilde alternatif metodlar kullanılarak eğitimin garanti edilmesi, kullanımına ilişkin talimatların ve güvenli kullanım kartlarının cihaza yakın bir yerde bulundurulması hatırlatılmıştır. Ayrıca karşılaşılan olumsuz durumla ilgili Bakanlığımıza yapılacak bildirim prosedürleri tarif edilmiştir. Bakanlığımızın görevi ve yetkisi gereği hastaneleri bilgilendirmesinin, zorlama bir yorumla 'ihmal' olarak yansıtılmasının kabul edilmesi mümkün değildir."

'Kamu hastanelerimizde çoğunlukla yerli ventilatör kullanıyoruz'

Kamu hastanelerinde çoğunlukla söz konusu cihaz yerine yerli mekanik ventilatör kullanıldığına dikkat çekilen açıklama, "Yerli ventilatör cihazlarımızda aynı zamanda yüksek akış oksijen tedavisi yapma özelliği bulunmaktadır. Kamu hastanelerimizde, bilhassa pandemi döneminde yerli ventilatör cihazı daha yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu yüzden kamu hastanelerimizin çoğunda ayrı bir cihaz kullanımına ihtiyaç duyulmaksızın bu tür tedaviler yapılabilmektedir." ifadeleri ile sona erdi.