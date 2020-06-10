Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (4)

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilde yapılacak antikor testiyle ilgili, "Bu çalışmayla toplumdaki bağışıklama durumumuzun düzeyini bölge bölge de il il de bilmiş olacağız." dedi.

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'ndeki Koronavinüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında, açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Bir basın mensubunun, 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmasında uygulanan saat sınırlamasının nedenini sorması üzerine Koca, "65 yaş üstünde, vücut direncin düşüklüğüne bağlı olarak istemediğimiz sonuçların olduğunu biliyoruz. Geçmişe dönüp baktığımızda da rakamlarda bunu çok net görüyoruz ama hareket kısıtlılığının getirdiği birtakım sorunların olduğunu da biliyoruz. Bu çerçevede, hareketliliğin, belli saatlerle sağlanması gerekiyor. 10 saat gibi bir zaman dilimini büyüklerimizin dışarıda kullanmaları gerekmiyor. Mümkün mertebe büyüklerimizin kendi sağlıkları için ve ihtiyaçlarını gidermek anlamında zorunlu zaman dilimlerini dışarıda geçirmelerini, diğer zaman dilimini evde geçirmelerini istiyoruz." diye konuştu.

Koca, geçen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması ile 65 yaş ve üstü ile 18 yaş altı için kısıtlamanın kaldırılmasının Bilim Kurulu'nun kararı olup olmadığına ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

"Hafta sonu kararı, hükümetimizin bir kararıydı. Bu çerçevede, Bilim Kurulu'muzun daha önce söylediğim şekliyle gündemine gelmemişti ama Bilim Kurulu'muz da genel olarak hareket serbestliğinin artık büyüklerimiz için gerekli olduğunu genel anlamda zaten söylemişti. Dolayısıyla bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanı'mızı toplumdaki genel beklenti doğrultusunda açıklamasını hepimiz görmüş olduk. Bu anlamda alınan bir kararın hangi sebeplerle alındığını da daha net görmüş olduk. Yani daha önce alınan karar bir hükümet kadarıydı, devamında da toplumdaki beklentiler doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanı'mız bütün detaylarla birlikte zaten hepimize açıkladı."



- "Yüce yargımızın gereğini yapacağına inanıyorum"



Son günlerde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarından örnekler verilip bu konudaki değerlendirmesinin sorulması üzerine Koca, "Pandemi dönemindeki fedakar ve özverili çalışma ve gayretinden sonra sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti asla duymamamız gerekiyor. Daha öncesi için de aynı şeyi söylüyorum ama özellikle bu dönem hayatlarını ortaya koyacak bir gayret içine giren sağlık çalışanlarımızın şiddet olayıyla karşı karşıya kalmaları kabul edilebilir bir durum değil. Yüce Meclis'imizin 'Şiddet Yasası'nı çıkardığı bir dönemde böyle bir durumu asla yaşamamalıydık. Erken dönemde salıverildikleri şeklinde bir haber oldu. Yüce yargımızın bu konuda gereğini yapacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bu çalışma gerçekten bölge için son derece önemli"



Bakan Koca, 81 ilde yapılacak antikor testiyle neyin hedeflendiğinin sorulması üzerine de şu bilgileri paylaştı:

"Bu çalışma, daha önce de belirttiğim şekliyle çok önemsediğimiz bir çalışma. Bugün Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü ile dönemi değerlendirme görüşmemiz oldu. Bu konuyla ilgili Avrupa'da bu derece büyük çaplı bir çalışmanın olmadığını ve sonuçlarını merakla beklediklerini ifade ettiler. Yani bu çalışma gerçekten bölge için son derece önemli. Çünkü 153 bin kişiyi kapsayacak şekilde örneklem yöntemiyle TÜİK ile aileler belirlendi. Kimlere bu testlerin yapılacağı şu an belli. Burada yapılmak istenen sadece PCR değil aynı zamanda kanları da alınarak antikor düzeyine de bakılmış olacak. Yani aktif vaka olup olmadığı veya geçirip geçirmediğini de bağışık durumunu da bileceğiz. Bütün Türkiye için bu planlandı. Şu an 8 ilde başlandı, yarın 5 ilimiz daha ilave olmuş olacak. Ayın 15'inde 81 ilde devam edecek. İki hafta içerisinde bitmiş olur. Bu çalışmayla toplumdaki bağışıklama durumumuzun düzeyini bölge bölge de il il de bilmiş olacağız. Aktif vaka oranımızı ne olduğunu da görmüş olacağız veya 'sürü bağışıklığı' denen durum ne kadar gerçekçi bir durum olup olmadığını da görmüş olacağız. Yani yüzde 60-65 ile sürü bağışıklığının olabileceğini biliyoruz. Yüzde yüzde 60-65'lere ulaşmak böyle bir pandemide ne kadar gerçekçi ya da değil. Ben öyle çok yüksek bağışlama organımızın olduğunu düşünmüyorum. Sonuçlar çıkınca onu daha net Bilim Kurulu'muzla birlikte de tartışmış oluruz. Yani dünyaya örnek olabilecek bir çalışma ve sonuç olabileceğini bilelim. Bunun sonuçlarını yayın haline de getirip bildirmiş olacağız."

- "Virülansın azaldığına dair dünyada ortaya konmuş doğru bir çalışma yok"

"Sosyal medyada yer alan mesajınızda, 'Virüsün etkisinin zayıfladığını gösteren bilimsel bir veri yok.' dediniz. 1 Haziran itibarıyla normalleşme adımları bilimsel verilerle atılmadı mı? Bilim Kurulu bu yönde bir öneride bulunmadı mı?" sorusu üzerine Koca, normalleşme döneminin bilimsel veriler doğrultusunda oluşturulduğunu vurguladı.

Koca, özellikle vaka sayısının azalması, hastane yükünün giderek düşmesi ve vefat sayılarının azalması gibi bilimsel veriler doğrultusunda normalleşme dönemine geçildiğine işaret ederek, "Virülansın azalıp azalmadığı başka bir şey. Virülansın azalmış olması bizi zaten son derece sevindirir ama şu ana kadar virülansın azaldığına dair dünyada ortaya konmuş doğru bir çalışma yok, bizde de yok. Önümüzdeki aylar olabilir mi? Kestirmek zor, bunun için bir şey demek şu an mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.



- "Kronik hastalarla ilgili liste daraltılmadı"



Kamuda izinli sayılan kronik hastalara yönelik listenin normalleşme döneminde daraltıldığına ilişkin iddiaları değerlendiren Koca, şunları söyledi:



"Kronik hastalarla ilgili liste aslında daraltılmadı. Merkezden, e-nabız üzerinden özellikle direnci düşük olan, insülin tedavisi alan ve kemoterapi gibi direnç düşüklüğüne sebep olabilecek ilaçları alan hasta grubunu özellikle tanımladık. Doğrusu bu anlamda o tanımlama çerçevesinde idari izinli sayılmalarını 60 yaş üzeri şeklinde planlamış olduk. Yani ciddi bir sınırlama değil ama istismar edilmesini de doğrusu çok istemedik. Bu anlamda direnç düşüklüğü oluşturan hastalıkları sıralayarak bunu sağlamaya çalıştık.”



Toplumda tanınmış kişilerin son günlerde medyaya yansıyan görüntülerinde maske ve mesafe kuralına uymadığının hatırlatılması üzerine Koca, "Toplum büyüklerimizin, büyüklerimizin topluma bu anlamda örnek olması için özellikle daha hassasiyetle maske ve mesafe kuralına uymalarını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

(Bitti)