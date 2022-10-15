Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son dakika açıklaması: Bartın maden ölüm sayısı! Bartın Amasra'daki maden patlaması nedeni ne? Bartın maden ocağı kimin?

Bartın Amasra'da meydana gelen maden patlaması sonrası gözler facianın yaşandığı bölgeye çevrildi. Programını iptal eden ve patlamanın yaşandığı bölgeye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 41 madencinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Edinilen bilgiye göre, 11 işçi yaralanırken 58 işçi de kurtarıldı. Peki Bartın'daki maden ocağı nerede, kime ait, sahibi kim ve patlama kaç metre derinlikte oldu? İşte Bartın maden ocağı patlaması son dakika gelişmeleri...

#Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'daki maden ocağı patlaması sonrası Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edilen yaralıları ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'daki maden faciasında yaralanan işçilerin durumu hakkında bilgi verdi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ HER HASTAMIZI YAKINEN TAKİP EDİYOR"

5 hastanın durumu ciddi, ilk dört gün kritik, bütün arkadaşlarımız yoğun bakım ünitesinde süreci hassasiyetle takip ediyor. Ben de, Cumhurbaşkanımız da her hastamızı yakinen takip ediyor ve bilgi alıyor. Önümüzdeki 3 4 gün seyirlerini görmemiz gerek. Milletimizin başı sağ olsun, diyor ve bir an evvel vatandaşlarımızın taburcu olmasını diliyorum.

Karbonmonoksit zehirlenmesi yaşanan hastamızın solunum cihazına bağlı değil, durumu aha iyi ama 3-4 gün oksijen tedavisine cevabıyla daha iyi olacağını düşünüyorum.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Bartın'da şu an takip edilen 3 hastamız var. 2 veya 3 gün içerisinde tabucu edebiliriz. Erken saatlerde durumu ciddi olan 6 hastamızı 5'i yanık hastası 1 hastamız zehirlenme nedeniyle hızla uçak ambulansla yanık merkezine getirdik. Değerlendirmelerimizi yaptık. 6 hastamızın 5'inin durumu ciddi, solunum cihazına bağlı. Yanık yüzdeleri yüzde 65-80 arası değişmekte. Bir hastamızın nakli yapıldığında kalbi durduğu ve canlandırdığımız bir hastamızdı. Düne göre iyi ama ciddiyetini koruyor.

BARTIN MADEN OCAĞI NEREDE?

Bartın'da grizu patlamasının metdana geldiği maden ocağı Amasra ilçesinde yer alıyor. Ocağın adresi ise kayıtlarda "Gömü 1 Nolu İşletmesi Çınar Yolu Mevkii No: 80/1, 74310 Amasra/Bartın" şeklinde geçiyor.

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BARTIN MADEN OCAĞI KİME AİT?

Bartın'da grizu patlaması meydana gelen maden ocağı, Türkiye Taşkömürü Kurumuna bağlı bir işletmedir.

BARTIN'DAKİ MADEN OCAĞI DERİNLİĞİ KAÇ METRE?

Patlamanın meydana geldiği maden ocağının derinliği kesin olarak bilinmemekle beraber patlama sonrası yüzeyden 300 ve 350 metre drinlikteki kotlarda madencilerin mahsur kaldığı biliniyor.

41 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu patlamaya ilişkin son bilgileri aktardı. Soylu şunları söyledi:

"Dün saat 18.15 civarında Amasra'da bir patlama meydana geldi. Türkiye'nin birçok yerinden arama kurtarma için, destek için tüm kurumlarımız hem bu konuya yetkin Enerji Bakanlığı'na bağlı kurumlar, AFAD'dan Sağlık Bakanlığı'na, Kızılay'dan UMKE'ye kadar bütün arama kurtarma ve sağlık personellerimiz seferber oldu. İsterdik ki karşımızda hiçbir kaybımız olmadan sizlere bu açıklamayı yapabilelim. Bu saatten itibaren yapılan çalışmalarda 300-350 metre yerin altında büyük bir seferberlik ve büyük bir çaba sarf edildi.

07.30 itibariyle gece yaptığımız 26 şehidimizin açıklmasından sonra 14 şehidimize daha ulaştık. 40 Şehidimize ulaştık. Kahraman madecilerimiz arkadaşlarını orada bırakmamak için büyük bir fedakarlık ortaya koydu. 40 madencimizi, 40 şehidimizi çıkarıp buradan hastanelere ulaştırdık. 11 yaralımız da hastanede. 40 madencimizin kimliği belirlendi. 26 şehidimizin kimliğini açıklamıştık. 14 şehidimizin kimliğini de kamuoyuyla paylaşacağız. 1 madenci için belirsizlik var.

Bu çalışmaların başından itibaren ailelerle buradaydık. Ateş düştüğü yeri yakar. Allah hem milletimize hem ailelerine hem mesai arkadaşlarına hem de tüm madencilere sabır versin."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BÖLGEYE GİTTİ

Soylu'nun açıklamasının ardından Bartın'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, madende kalan son işçinin de cansız bedenine ulaşılması sonucunda can kaybının 41'e yükseldiğini açıkladı

Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, maden ocağında meydana gelen patlamanın ardından başlayan yangının büyük oranda kontol altına alındığını belirtti.

Amasra'da maden faciası: Putin'den Erdoğan'a taziye

Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlamada can kayıpları 40'a çıkarken, Rusya Devlet Başkanı Putin, kömür madeni kazası nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziyelerini iletti.



Kremlin'in internet sitesine göre, Putin mesajında, ölen madencilerin ailelerine ve dostlarına içten taziyelerini ve desteğini ilett,.



Putin ayrıca yaralılara acil şifalar diledi.

Bartın'da (Amasra) maden ocağında patlama: Olay yerinden görüntüler

Amasra Nerede?

Amasra, Karadeniz bölgesinin batısında, Bartın iline bağlı bir ilçedir.

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