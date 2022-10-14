Grizu patlaması nasıl olur? Grizu hangi gaz? Grizu patlaması nedir? Grizu patlaması neden olur, nasıl önlenir? Grizu patlaması kimyasal mı?

Grizu patlaması nedir, ne anlama geliyor? Grizu patlaması neden, nasıl olur? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesinde patlama oldu. Patlama sonrasında konu hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Grizu patlaması nedir, ne anlama geliyor? Grizu patlaması neden, nasıl olur?.

GRİZU NEDİR?

Grizu, maden ocaklarının galerilerinde bulunabilen ve belirli konsantrasyonlara eriştiğinde patlayıcı hale gelebilen, zehirli bir gaz.

GRİZU PATLAMASI NASIL OLUR? Grizu hangi gaz?

Ayrıca grizu, başka bir deyişle metan-hava karışımı olarak da adlandırılabilinir. %5 - %15 arası metan ile havanın birleşmesinden oluşan bu karışım, 650'C de 2 fazlı bir yanma gerçekleştirir. Bu karışım önce ani şekilde genleşir, daha sonra patlama merkezine doğru çok büyük bir kuvvetle gazı sıkıştırır. Büyük tahrip gücüne ve yıkım etkisine sahip bir patlamadır.

Grizu patlaması denklemi

Grizu patlaması, belli oranlardaki metan gazıyla havanın karışarak oluşturduğu patlamadır. Patlamanın gerçekleşebilmesi için asgari %12 oranında oksijen gerekmektedir. Havada %5-6 oranında bulunan metan gazı ancak bir sıcaklık etkisiyle yanarken, metan oranının %5-16 olması durumunda patlayıcı özellik kazanır.

GRİZU PATLAMASI NEDEN OLUR?

Kömür madenlerinin kabusu olan grizu, Türkiye'de de sık sık görülmektedir. Özellikle yaşlı kömür damarlarında grizu riski yüksektir. Yasalar doğrultusunda, metan'in havada bulunma oranı, hacimce %1'dir. Bu seviyeye ulaşıldığında acilen önlem alınması gerekmektedir. Eğer %1 üzerine çıkarsa bu karışım, maden ocaği acilen boşaltılmalıdır.

Ocak derinliği, eğimi, üretim yöntemi, fay ve çatlak yapılar grizu riskini değiştiren faktörlerdir. Metalin metale sürtmesi, ocakta herhangi bir ateş parçası veya kullanılan çelik ekipmanların ısınması sonucu patlama oluşabilir..

Grizu patlaması kimyasal bir olay olarak ifade edilmektedir. Çeşitli gazların havada bulunan başka gazlarla tepkimesi sonucu ortaya çıkan bir patlama olarak belirtilmektedir.

Grizu patlaması nasıl önlenir?

Madenlerde kaza sonucu en fazla ölüm, metan (grizu) patlamaları nedeniyle yaşanmaktadır.



Biriken metanın alev almasının engellenmesi için;

Yeraltında açık alev, kibrit veya sigara kesinlikle bulundurulmamalıdır.

Aydınlanma için akülü lambalar kullanılmalıdır.

Elektrikli ekipmanlan alev-sızdırmaz olmalıdır.

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