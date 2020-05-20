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Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki son koronavirüs bilançosunu açıkladı

Türkiye'de son 24 saatte 972 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 152 bin 587, can kaybı 4 bin 222 oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 19:14:00 - 2020-05-20 19:31:15
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki son koronavirüs bilançosunu açıkladı

 Türkiye’de ilk vakası 11 Mart 2020'de açıklanan koronavirüs (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

23 kişi hayatını kaybetti

Bugünkü toplam test sayısının 20.838, vaka sayısının ise 972 olduğunu belirten Bakan Koca, 23 kişinin hayatını kaybettiğini bugünkü iyileşen sayısının 1.092 olduğunu açıkladı.

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