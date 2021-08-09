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Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeli haberi duyurdu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hakkari, %75’in üstüne çıkan aşılanma oranıyla, Covid-19 Risk Haritasında Düşük riskli iller arasına girdi' açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 15:12:00 - 2021-08-09 15:25:41
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeli haberi duyurdu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakkâri, %75’in üstüne çıkan aşılanma oranıyla, Covid-19 Risk Haritasında DÜŞÜK RİSKLİ İLLER ARASINA GİRDİ! Sahadaki uzmanlarımızdan aşı konusunda bilgi alarak karar veren, ekiplerimizi konukları gibi ağırlayarak aşılarını olan Hakkâri insanına teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan Bakan Koca, "HAKKÂRİ AŞI EKİBİMİZDEN Melike ve arkadaşları, dün akşam yayınlanan mesajımıza yaptıkları yorumda, adeta, “Sabaha kalmaz, Mavi kategoriye geçeriz.” diyorlardı. Sabah akşam çalışarak %75’in üzerinde aşılanma başarısı sağlayan ekiplerimize teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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Yorumlar

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Milletin dna yapısını bozacak aşılar için utanmadan bir de teşekkür ediyor
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