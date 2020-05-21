  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bugün iftar ve sahur kaçta? 21 Mayıs il il imsakiye

İlk ve orta öğretim bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman yapılacak?

E-ticaret İle Instagram'dan satış yapma

Valör ne demek? Altında valör tarihi nedir?

2020 İOKBS bursuluk sınav tarihi değişti mi son dakika
için kalan
Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son bilançoyu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı verilere göre; Türkiye'de bugün 27 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 19:25:00 - 2020-05-21 19:46:47
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son bilançoyu açıkladı

Türkiye'de son 24 saatte 961 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 27 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 153 bin 548, can kaybı 4 bin 249 oldu.

Son 24 saatte 1003 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 114 bin 990 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Artan test sayısına rağmen pozitif çıkan vaka sayısı öngörüldüğü seviyede seyrediyor. Destek tedavisine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe." ifadelerine yer verdi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı