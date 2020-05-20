Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Şehirlerarası ulaşımda 'kod' uygulaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, şehirlerarası ulaşımda 'kod' uygulaması olacağını duyurdu.

Bakan Koca'nın açıklamasından satır başları:

Halen kontrollü bir şekilde süren mottonun adı şuydu 'Hayat Eve Sığar'. Bugün geride bıraktığımız 9 haftanın mücadelesinin tedbirlerin sonucunu alıyoruz. Salgına karşı aldığımız tedbirler toplum tarafından kabul gördü. Çilesiz tedbir olmaz. Yeni vaka sayımızdaki düşüş başarı grafiğimizdir. Umutsuz tek gün yaşamadık.

Sokağa maskesiz çıkmayın

Dünya virüsten tam olarak kurtulacağımız tarihi bilmiyor. Hayatı yeniden planlıyoruz. Bu hayatta virüse karşı korunma tedbirlerini ilk plana alıyoruz. Sokağa maskesiz çıkılmamalıdır.

Bayram uyarısı

Bütün toplumdan istenildiği gibi evimizde kalalım. Bayram kutlamalarını ziyaretlere giderek yapmayalım. Bayram günlerinde tedbirlere uyarsak sonrasında daha özgür olabiliriz. Özgürlüğümüzü hareket serbestiyetimizi tedbirler garanti altına alacak. Sağlık güvenliğinizi riske edecek her ihtimale karşı dikkatli olacaksınız.

Alışveriş ve seyahatta kendinizi güvenlik çemberine alın. Mücadelenin birinci döneminde başardık, bu döneminde de başaracağımızdan kuşku duymuyorum.

Şehirlerarası ulaşımda kod uygulaması

HES uygulaması ile seyahatlerde serbest giriş kartı olacak. Hayat eve sığar uygulaması ile kod alınacak. Uygulamaya önce şehirlerarası ulaşımda geçiyoruz. Mobil uygulama üzerinden alacağınız kodu kullanarak uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz.

Seyahatlerde sağlık durumlarının kontrolü, ilgili seyahat firması tarafından sağlanacak. Virüs bulaştığı tespit edilirse yolculuk esnasında temas ettiği kişilerin takibi yapılacak.

Sağlık turizmi sezonunu erken başlattık. Talebe, müracaata göre gerektiğinde charter seferler düzenlenebilecek

Virüsün bulaşma hızı 1.56'dan 0,72'ye geriledi.

Sınavlar

Öğrenciler maskeleriyle sınava gireceği sıraya oturacak. Mesafe korunabilirse sınav sırasında makse çıkarılabilecek.

65 yaş ve üzerine müjde

65 yaş ve üzeri vatandaşlar eğer memleketlerine gitme noktasında, sabit bir yere gittiğine eminsek, sağlık açısından problemleri yoksa, 1 aylık tek yönlü gidiş olmak kaydıyla izin durumu yarından itibaren söz konusu olacak.

İkinci dalga riski var mı?

İkinci dalga riski şu dönemde düşünmüyoruz. Yine de kontrolü elden bırakmamalıyız. Kontrollü sosyal hayatı elden bırakmazsak ikinci dalganın olması söz konusu olamaz.