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Sağlığında evlada mal hibe etmek caiz midir?

İnsan, sağlığında evladına mal hibe-hediye edecekse ölçüyü eşit tutmalı, evlatlarını ayırmamalıdır.

22 Aralık 2018 Cumartesi 12:49
Sağlığında evlada mal hibe etmek caiz midir?

Anne-baba veya dedenin hayattayken evlada mal hibe-hediye etmesi, öldükten sonra vârisleri tarafından paylaşılan miras malından farklıdır ve aynı ölçüleri kullanmaz.

Çünkü mirasta erkek iki, kadın bir hisse alır. Sağlıklıyken dağıtılan malda adil olmak gerekir.

Adalet beş çocuğun beşine de eşit şartlarda vermektir. Bunun olursa tek istisnası muhtemeldir ki mesela çocuklardan biri engellidir, diğer çocuklara verilen miktardan biraz daha fazlası bu çocuğa bakıcı masrafları vs. için verilebilir. Böyle bir gerekçe makuldür.

Ama mesela son çocuğunu fazla sevdiği için ona daha yüksek miktar vermek gibi bir seçenek caiz olmaz. Miras dağıtımındaki kurallar hayattayken dağıtılan hediyede geçerli değildir.

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Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 12:49
  1. vârisler
  2. miras malı
  3. evlada mal hibe-hediye etme

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