Ankara'da uyuşturucu operasyonu: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski başdanışmanının kızı da gözaltında!

Ankara’da yürütülen uyuşturucu soruşturmasında Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın oğlu Selim Akın ile sahte doktorluk ve yetkisiz botoks iddialarıyla tanınan Fotima Abdumuminova gözaltına alınmıştı. Aynı soruşturmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başdanışmanı İlnur Çevik'in kızı Belen Gülnur Çevik’in de gözaltına alındığı ortaya çıktı.

İLNUR ÇEVİK KİMDİR?

Uzun yıllar gazetecilik ve yayıncılık yapan İlnur Çevik, meslek hayatı boyunca Zaman gazetesinde köşe yazarlığı yaptı, Turkish Daily News gazetesinin genel yayın müdürlüğünü üstlendi ve Daily Sabah'ta yazılar kaleme aldı.

Siyaset dünyasında üstlendiği danışmanlık görevleriyle de tanınan Çevik, 1991-1993 yılları arasında dönemin Başbakanı Süleyman Demirel'in özel danışmanlığını yaptı, ardından Necmettin Erbakan'ın danışmanı oldu.

Çevik, 2016 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı olarak göreve atandı ve Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeliği dahil olmak üzere yaklaşık 7 yıl boyunca bu görevi sürdürdü.