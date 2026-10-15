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Gündem Ankara'da uyuşturucu operasyonu: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski başdanışmanının kızı da gözaltında!
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Ankara'da uyuşturucu operasyonu: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski başdanışmanının kızı da gözaltında!

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Ankara'da uyuşturucu operasyonu: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski başdanışmanının kızı da gözaltında!

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın oğlu Selim Akın ile sahte doktorluk ve yetkisiz botoks iddialarıyla tanınan Fotima Abdumuminova'nın gözaltına alındığı uyuşturucu soruşturmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başdanışmanı İlnur Çevik’in kızı Belen Gülnur Çevik’in gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Ankara’da yürütülen uyuşturucu soruşturmasında Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın oğlu Selim Akın ile sahte doktorluk ve yetkisiz botoks iddialarıyla tanınan Fotima Abdumuminova gözaltına alınmıştı. Aynı soruşturmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başdanışmanı İlnur Çevik'in kızı Belen Gülnur Çevik’in de gözaltına alındığı ortaya çıktı.

İLNUR ÇEVİK KİMDİR?

Uzun yıllar gazetecilik ve yayıncılık yapan İlnur Çevik, meslek hayatı boyunca Zaman gazetesinde köşe yazarlığı yaptı, Turkish Daily News gazetesinin genel yayın müdürlüğünü üstlendi ve Daily Sabah'ta yazılar kaleme aldı.

Siyaset dünyasında üstlendiği danışmanlık görevleriyle de tanınan Çevik, 1991-1993 yılları arasında dönemin Başbakanı Süleyman Demirel'in özel danışmanlığını yaptı, ardından Necmettin Erbakan'ın danışmanı oldu.

Çevik, 2016 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı olarak göreve atandı ve Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeliği dahil olmak üzere yaklaşık 7 yıl boyunca bu görevi sürdürdü.

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Yorumlar

Ali

Kim olursa olsun demişti Tayyip Erdoğan Helal olsun!!! Bu kadar mükemmel yerlere gelmiş insanların çocukları bu bataklıkta nasıl olur inanmak mümkün değil İnşallah doğru değildir. Doğru ise Türkiye büyük bir bataklıktan çıkmaya çalışıyorlar. Her gün yakalanan Büyük başlar baron baronice inşallah kurutulur bu bataklık. Gençler bu uyuşturucu hiletinden kurtulur Genç kızların dâhi kullandığı madde Aileler parçalanıyor yazık ki ne yazık. Burda Sadece hükümet değil bütün partiler Birlik olmalı. CHP Yeni parti dahil Onların çoğu iyi Yolda değil Burda sahip çıkması gerekiyor.olur mu?

akın

hiç bişi olmaz.salınır.Hatta salınmıştır.bizim heberimiz bile olmaz
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