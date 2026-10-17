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Ekonomi
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Oyunda seviye atlama zamanı! Şok edecek ürünler Şok'ta

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Oyunda seviye atlama zamanı! Şok edecek ürünler Şok'ta

Sürekli yaptığı indirim ve fırsatlarla gündeme gelen ŞOK marketlerde 17 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu yayımlandı.

#1
Foto - Oyunda seviye atlama zamanı! Şok edecek ürünler Şok'ta

Blitz Oyuncu Mouse Pad MP-24 699 TL Blizzard R7 13'-15.6' Notebook Soğutucu Stand 999 TL Force PC El Vitesi Gaming Oyun Direksiyonu V995 9.999 TL Rampage Comfort Extra Atış Tuşlu Oyuncu Mouse SMX-G39 599 TL Rampage X-Jammer Ledli Oyuncu Mikrofonlu Kulaklık RM-K27 699 TL Rampage Terletmez Kumaş Gri/Siyah Oyuncu Koltuğu KL-R26 6.999 TL Fortuna Combo Q Kablolu Oyuncu Klavye Mouse Set M-RX7 1.099 TL Rampage Lumos Deri Siyah/Turuncu Oyuncu Koltuğu KL-R12 6.500 TL Ülker Hobby Kakaolu Krema 650 g 125 TL Falım Damla 100'lü 140 g 139 TL Lio Yağlı Siyah Zeytin Salamura (261-290) 1 kg 199 TL Bingo Soft Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 960 ml 99 TL

#2
Foto - Oyunda seviye atlama zamanı! Şok edecek ürünler Şok'ta

Chantale Kendin Boya Pijama Takımı 599 TL Penti Çocuk Opak 40 Den Külotlu Çorap 100 TL Mini Yasak Kelimeler 150 TL Gökyü Blok Minyatür Oda Kendin Yap Seti 999 TL Çek Bırak Metal Araba 125 TL Rescue Metal Araba 499 TL Mini Figür 5 100 TL Mickey Mouse / Minnie Mouse Lisanslı Top 100 TL 1000 Parça Puzzle 125 TL Gokidy Uzaktan Kumandalı Yarış Arabası 599 TL Sök-Tak Dinozor 299 TL Bigfoot Trophy Champions Metal Araba 299 TL Dekoratif Pelüş Yastık 299 TL Pelüş Tavuk 30 cm 599 TL Lisanslı Dijital Çocuk Kol Saati 175 TL Hello Kitty Helikopter 250 TL Chopper Motosiklet 350 TL Dikey Oyuncak Süpürge 599 TL Spor Araba 350 TL

#3
Foto - Oyunda seviye atlama zamanı! Şok edecek ürünler Şok'ta

Fissler Vitaquick Premium 6+3,5 L Düdüklü Tencere ve Buharlı Pişirme Aparatı 17.999 TL Zwilling 651200050 Pro 5'li Çelik Tencere Seti 16.999 TL Zwilling 666700000 Focus 9 Parça Çelik Tencere Seti 9.999 TL Zwilling 662200020 Essence 5'li Çelik Tencere Seti 14.999 TL Zwilling 650600020 Quadro 5'li Çelik Tencere Seti 14.999 TL

#4
Foto - Oyunda seviye atlama zamanı! Şok edecek ürünler Şok'ta

75UT91006LA 4K Ultra HD 75' 190 Ekran Uydu Alıcılı webOS Smart LED TV 53.999 TL LG DFC513FW 9 Programlı Bulaşık Makinesi 27.999 TL LG DFC513FV 9 Programlı Bulaşık Makinesi 29.999 TL Xiaomi Microwave 20 Lt Mikrodalga Fırın 4.499 TL

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