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Ekonomi Sağlam Kart’ta ‘Altın Puan’lar altına dönüşüyor
Ekonomi

Sağlam Kart’ta ‘Altın Puan’lar altına dönüşüyor

Kuveyt Türk’ün altın veren yenilikçi ürünü Sağlam Kart’ın sahipleri, yeni uygulanan “Altın Fırsatlar” kampanyalarıyla çeşitli sektörlerde yaptıkları alışverişlerde artık daha çok Altın Puan kazanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 09:30:00 -
Sağlam Kart’ta ‘Altın Puan’lar altına dönüşüyor

Düzenlenen yeni kampanya kapsamında Sağlam Kart sahiplerine, 16 Haziran 2021 tarihine kadar her 150 TL ve üzerindeki akaryakıt harcamalarında 10 TL, toplamda 50 TL değerinde Altın Puan veriliyor. Kullanım için süre kısıtı olmayan ve hiçbir şekilde iptal edilmeyen altın puanlar, 10 TL’ye ulaştığında müşterilerin Altın Cari Hesabına otomatik olarak aktarılıyor.

Avantajlar peş peşe

Kuveyt Türk Bireyselden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral, şunları kaydetti: “Sağlam Kart ile müşterilerimize sektördeki uygulamalardan farklı olarak kısıtlı ve süreli puanlar yerine diledikleri şekilde kullanabilecekleri Altın Puanlar hediye ediyoruz. Sağlam Kart’ın kazandırdığı Altın Puanlar 10 TL’yi aştığında ekstre dönemlerinde müşterilerimizin Altın Cari Hesabına otomatik şekilde aktarılıyor.

Kampanyalar sürecek

Sağlam Kart sahipleri, bu hesaptaki altınlarını biriktirebiliyor, TL’ye çevirebiliyor ya da gram altın olarak şubelerimizden alabiliyor. Sektöre yeni bir bakış açısı getirdiğine inandığımız Sağlam Kart ile artık birçok sektörde avantajlı kampanyalar düzenleyerek müşterilerimize, yaptıkları alışverişlerde Altın Puan kazandırıyoruz. Altın Fırsatlar çatısı altında başlattığımız kampanyalarımız, ilerleyen dönemde farklı sektörlerde artarak devam edecek.”

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