0553 313 94 23

Safranbolu tarihine restorasyon!

Geçmişten günümüze bir değer olarak tarihi güzellikleri bozulmadan saklanan ilçe Safranbolu’nun tarihi köprüleri restore edilerek gelecek kuşaklara aktarılmasına destek olunacak. Safranbolu daha evvel UNESCO dünya mirasları listesine alınmıştı.

18 Ocak 2019 Cuma 20:09
Safranbolu tarihine restorasyon!

Geçmişten günümüze bir değer olarak tarihi güzellikleri bozulmadan saklanan ilçe Safranbolu’nun tarihi köprüleri restore edilerek gelecek kuşaklara aktarılmasına destek olunacak. Safranbolu daha evvel UNESCO dünya mirasları listesine alınmıştı.

Safranbolu'daki tarihi köprüler restore ediliyor

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tarihi köprülerin restorasyonu, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tarihi köprüler, Karayolları Genel Müdürlüğü Sanat Yapıları Dairesi Başkanlığınca restore ediliyor.

Türk kent kültürünün önemli yapı taşlarından olan, 18. 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarında yapılan konakları ve kültürel zenginlikleriyle dikkati çeken Safranbolu'da, yaklaşık 600 eserin restorasyonu yapıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü Sanat Yapıları Dairesi Başkanlığı da ilçedeki tarihi köprülerin restorasyonunu gerçekleştiriyor.

İpek Yolu'nda kurulu tarihi ilçenin çeşitli bölgelerindeki 10 tescilli köprüde, proje çalışması başlatıldı. Bunlardan Osmanlı döneminde yapılan Aşağı Tokatlı Köprüsü, Candaroğulları döneminden kalan Çevrik ve Karıt köprüleri ile Konarı köyünde bulunan Konarı Köprüsü'nün restorasyonu tamamlandı.

Safranbolu bir kültür mirasıdır

Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, AA muhabirine, Akçasu Mahallesi'ndeki 3 köprü ile Yazıköy'deki Malangöz, Tabakhane ve Dere Değirmeni köprülerinde çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

İlçe için konaklar, çeşmeler ve mahalle kültürü kadar köprülerin de önemli olduğunu vurgulayan Ürkmezer, "Çalışmalar, Karayolları Genel Müdürlüğü uhdesinde 15. Bölge Müdürlüğünce yapılıyor." dedi.

Safranbolu şehir yaşamına, kültürüne ait değerlerin korunması için çalışmaya devam ettiklerini anlatan Ürkmezer, şöyle devam etti:

"Sadece Safranbolulu hemşehrilerimizin değil, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kaymakamlık, Belediye, İl Özel İdaresi, Milli Eğitim Müdürlüğü gibi Karayollarının da Safranbolu'nun değerlerine sahip çıkması, bunları restore ederek korumaya alması önemli bir durum. İşin projelendirilmesi, imalatı, yapımı ve sonlandırılması, tamamıyla Karabük Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü koordinasyonunda yürüyor."

Restore edilecek Tabakhane Köprüsü'nün, belediyelerinin Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle gerçekleştireceği Tabakhane Bölgesi Projesi'nin önemli bir ayağını oluşturulacağını belirten Ürkmezer, "Bu köprüyle Tabakhane bölgesini, Tarihi Çarşı bölgesine bağlamış oluyoruz. Köprü şu anda kullanılıyor ancak aslına uygun restore edilmesiyle, Safranbolu'ya bir değer olarak kazandırılacak." diye konuştu.

Ürkmezer, köprü restorasyonu çalışmalarına ilişkin, "Geçmişten bugünümüze bir değer olarak gelen Safranbolu'nun gelecek kuşaklara doğru, sağlıklı şekilde aktarılmasında iyi bir çaba ve çalışma olacaktır." ifadelerini kullandı.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 20:09
  1. Karabük
  2. Tokat
  3. safranbolu
  4. safranbolu evleri
  5. safranbolu evleri restorasyon

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akhisar'da Burak Yılmaz'a büyük şok: Hırsız...
    1. Akhisar'da Burak Yılmaz'a büyük şok:..
    2. Mevlüt Uysal, karne mesajını..
    3. İran Dışişleri Bakanı, Bolton'u..
    4. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı..
    5. Anneler de karne alacak! Anne Karnesi..
    6. Sakinlerinin 'Esencılıs' olarak..
    7. Manisa'da iki otomobil çapıştı: 9 yaralı
    8. Marslı filmi sinemalarda! Marslı filmi..
    9. FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal..
    10. ÖSYM'den e-YDS adaylarına "saat" uyarısı
    11. Türkiye ile Rusya anlaştı! Yakın..
    12. Safranbolu tarihine restorasyon!
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    14. Galatasaray, MKE Ankaragücü maçına hazır
    15. GÜNCELLEME 3 - Cesedi bulunan kadının..
    16. "Hibe hayvan" dolandırıcılığında 16..
    17. Karnedeki zayıf öğrencinin değil tüm..
    18. Ali Koç: Rabbim bizi imtihan ediyor
    19. Yunanistan Müslümanları oyalıyor! Tam..
    20. İBB’nin çocuk meclisi tatil gezi..
    FETO'nun önünde şiir okuyan ağlak solcudan 'darbe' iddiası
    FETO'nun önünde şiir okuyan ağlak solcudan 'darbe' iddiası
    Aziz Kocaoğlu'nun adaylığının nedeni belli oldu! Bir taşla iki kuş
    Aziz Kocaoğlu'nun adaylığının nedeni belli oldu! Bir taşla iki kuş
    Skandal dizide Başkan Erdoğan'a küfür!
    Skandal dizide Başkan Erdoğan'a küfür!
    Tonlarca altın için geri sayım başladı
    Tonlarca altın için geri sayım başladı
    FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi
    FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi

    Günün Karikatürü

    19 Ocak 2019
    Ruslardan alçak yalan! Türkiye'ye Münbiç iftirası
    Ruslardan alçak yalan! Türkiye'ye Münbiç iftirası
    Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak
    Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak