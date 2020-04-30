Safranbolu Belediyesi tarımsal çalışmaları sürdürüyor

Safranbolu Belediyesi tarafından birçok araziyi üretime uygun koşullara getiriyor.

Safranbolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, tarımsal kalkınma ve üretim çalışmaları kapsamında, Yukarı Tokatlı SAKEM’in sera yapılan bahçesi başta olmak üzere bir çok alanda çim biçme, toprak-zemin kontrolü ve çevre düzenlemeleri yaparak, üretime uygun koşullara getirmeye devam ediyor.

Belediye Başkanı Elif Köse, "Tüketimden daha çok üretimin önemini bir kez daha anladığımız bu dönemde bizler belediye olarak tarım ile kalkınma konusuna ağırlık vererek, kadın kooperatifimiz, ziraat mühendisimiz ve personellerimizle birlikte üretime başlamış bulunmaktayız. Ben köylülerimiz başta olmak üzere topraktan sofralarımıza gelen bu mahsüllerde emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.