Saffet Arolat anlattıkları ile itiraf etti! Solcuların köprü rüyasını Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirdi

Yeniakit.com.tr

Habertürk TV canlı yayınında konuşan Ekonomi Gazetesi Başyazarı Osman Saffet Arolat, Boğaz Köprüsü'nün yapımına neden karşı çıktıklarını anlattı.

Arolat'ın anlattıkları, solcuların köprü rüyasını, Avrasya Tüneli ile Marmaray ile ve daha niceleri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerine getirdiğini ortaya koydu.

Arolat, Boğaz Köprüsü'ne, "Köprü köprüyü doğurur" mantığı ile karşı çıktıklarını, denizaltından geçmenin gerektiğini, Zap Suyu projesine Boğaz Köprüsü'ne alternatif olarak yöneldiklerini söyledi.

Skandal itiraf: Evlerini zora soktuğu için kampanyaya katılıp desteklediler!

Arolat şöyle konuştu:

Boğaz Köprüsü'ne karşı çıkarken, Tayyar Tayyar yanımızdaydı. 'Köprü köprüyü doğurur. Denizaltından geçmek lazım' diyordu. Biz de onun dediğini uygulamak için bir kampanya başlattık.

Zap suyuna köprü kurmak için destek aradık. Ben hocam Abdi İpekçi'ye gittim. Onun da işine geldi. Evlerini zora soktuğu için kampanyaya katılıp, desteklediler. İşçi grevi sebebi ile hapisteydim. Dolayısıyla Zap Suyu'ndaki köprü için doğrudan orada olamadım.