Hicri takviminin ikinci ayı olan safer ayı 8 Eylül Çarşamba günü başlayacak. 6 Ekim’de sona erecek safer ayının uğursuz olduğuna göre iddialar, söylentiler bulunuyor. Halk arasındaki bu inanışın doğru olup olmadığı merak ediliyor.

Safer ayı uğursuz söylentisi doğru mu? Safer ayına neden uğursuz deniyor?

Safer ayının uğursuz olduğu yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığı Diyanet İşleri'nin web sitesindeki açıklamada yer alıyor. Söz konusu açıklama şöyle: Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19). Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli de yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır.