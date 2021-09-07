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İSLAM Safer ayı uğursuz söylentisi doğru mu? Safer ayına neden uğursuz deniyor?
İSLAM

Safer ayı uğursuz söylentisi doğru mu? Safer ayına neden uğursuz deniyor?

Safer ayına neden uğursuz deniyor? Safer ayının başlamasına kısa bir süre kala pek çok kişi bu ayda neler yapmaları gerektiğini, safer ayı hakkındaki söylentilerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığını ifade ediyor. Peki, safer ayı gerçekten uğursuz mu?

Yeniakit Publisher
2021-09-07 19:54:00 -
Safer ayı uğursuz söylentisi doğru mu? Safer ayına neden uğursuz deniyor?

Hicri takviminin ikinci ayı olan safer ayı 8 Eylül Çarşamba günü başlayacak. 6 Ekim’de sona erecek safer ayının uğursuz olduğuna göre iddialar, söylentiler bulunuyor. Halk arasındaki bu inanışın doğru olup olmadığı merak ediliyor.

Safer ayı uğursuz söylentisi doğru mu? Safer ayına neden uğursuz deniyor?

Safer ayının uğursuz olduğu yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığı Diyanet İşleri'nin web sitesindeki açıklamada yer alıyor. Söz konusu açıklama şöyle: Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19). Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli de yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır.

Safer ayı ne zaman başlayacak? Safer ayı ibadetleri nedir? Safer ayı namazı
Safer ayı ne zaman başlayacak? Safer ayı ibadetleri nedir? Safer ayı namazı

İSLAM

Safer ayı ne zaman başlayacak? Safer ayı ibadetleri nedir? Safer ayı namazı

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