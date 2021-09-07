Hicri takviminin ikinci ayı olan Safer ayına kısa bir zaman kaldı. Peki, safer ayı ne zaman başlayacak?

Safer ayı ne zaman başlayacak? Safer ayı ibadetleri nedir? Safer ayı namazı

Safer ayı 8 Eylül Çarşamba günü başlayacak. 8 Eylül'de başlayacak olan safer ayı 6 Ekim 2021'de sona erecek.

Pek çok kişi safer ayında yapılacak ibadetlerin neler olduğunu araştırıyor. Safer ayına özgü bir dua bulunmuyor. Bu sebeple her zaman yapılan ibadetlere devam edilip, bol bol Kur-an okunmalı.

Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka verilmeli ve salavatlar ile meşgul olunmalıdır. Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: "Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır." (Heysemi, Mecmaü’z-Zevaid, III/63)

Safer ayının ilk ve son çarşamba gününün gecesinde, yani salı gecesi kılınacak namaz mevcuttur.

Safer ayı namazı nasıl kılınır?

Yatsı namazından sonra vitir vacip namazından önce 4 rekat namaz kılınır.

1 Rekât : Fatiha'dan Sonra ; 17 Kevser Sûresi

2 Rekât : Fatiha'dan Sonda; 5 İhlâs Sûresi

3 Rekât : Fatiha'dan Sonra ; 1 Felâk Sûresi

4 Rekât : Fatiha'dan Sonra ; 1 Nâs Sûresi

Selam verdikten sonra:

7 defa "Estağfirullah El Azimé

11 defa "Salat-i Müncine (Salaten Tüncina) duası okunur.