Şafak Kurt ve Oğuzhan Mavi'den ErzincanSpor'a hayırlı olsun ziyareti
Spor

Şafak Kurt ve Oğuzhan Mavi’den ErzincanSpor’a hayırlı olsun ziyareti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Şafak Kurt ve Oğuzhan Mavi’den ErzincanSpor’a hayırlı olsun ziyareti

İş insanları Şafak Kurt ve Oğuzhan Mavi, ErzincanSpor’da başkanlık görevine seçilen Alaattin Yavuz Güneş ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İş insanları Şafak Kurt ve Oğuzhan Mavi, ErzincanSpor Başkanlığı görevine seçilen Alaattin Yavuz Güneş ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

 

Ziyarette ErzincanSpor As Başkanı Cenk Hakan Çelik ile ErzincanSpor Dış İlişkiler Komite Başkanı Uğur Koç da yer aldı. Görüşmede kulübün mevcut durumu, gelecek hedefleri ve ErzincanSpor’un şehre sağlayacağı sosyal ve sportif katkılar üzerine değerlendirmeler yapıldı.

 

Şafak Kurt ve Oğuzhan Mavi, ErzincanSpor’un Erzincan için sadece bir spor kulübü değil, aynı zamanda önemli bir değer olduğunu belirterek, kulübün her zaman yanında olacaklarını ifade etti.

 

ErzincanSpor Başkanı Alaattin Yavuz Güneş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, desteklerinden dolayı Kurt ve Mavi’ye teşekkür etti ve yeni dönemin ErzincanSpor ve Erzincan için hayırlı olmasını temenni etti.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

