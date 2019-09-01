Sadi Özgül'den çok önemli provokasyon uyarısı: Camiyi karıştırmak isteyenler araştırılmalı

Taha Emre Özdemir Ankara

"Diyanet İşleri Başkanlığı 23 Ağustos günü Cuma Hutbesi'nde belki de tarihinde ilk defa çok net ve sert bir şekilde faiz konusunu gündeme getirdi. Faiz malum Borca Dayalı Para Sistemi'nin özünü oluşturuyor." diyen Özgül, faize yönelik açıklamaları sebebi ile eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'e karşı yürütülen karalama kampanyasını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, faiz konusunu hafif bir şekilde gündeme getirmişti. Açıklamalarından sonra Görmez aleyhine bir karalama kampanyası başlatıldı. Devam eden iç ve dış baskılarla onu istifaya zorladılar."

30 Ağustos günü okunan Cuma Hutbesi ile birlikte yeni bir provokasyonun başladığını belirten Özgül, sözlerine şöyle devam etti:

"30 Ağustos günü ise Zafer Bayramı ile ilgili bir provokasyon yapıldı. Camide birkaç kişi, hoca hutbe okurken kalkıp bağıra çağıra dışarı çıktı. Hatta onlar dışarı çıkarken yolları açılsın diye cemaatten birileri ayağa kalktı. Namazla alakası olmayanlar bunu anlamaz. O provokatörler de ayağa kalkan vatandaşı ittiler. Beklediler ki cami cemaati topluca onlara saldırsın ve bir arbede çıksın. Ama olmadı, çok şükür. Ne ilginçtir ki bütün bunları da çok güzel bir açıdan üst kata çıkmış cemaatten biri tesadüfen çekmiş ve sosyal medyada yayınlamış. Şimdi yaşananların tesadüfen geliştiğini zannedecek kadar saf değiliz. Bu düzeneğin bilinçli bir şekilde yapıldığını görebiliyoruz."

Sadi Özgül, "Neden böyle bir provokasyon yapılıyor?" sorusunu ise şöyle cevapladı:

"Nedeni gayet açık. Diyanet bir hafta önce faiz konusunda çok net bir pozisyon aldı. Bu pozisyonu dağıtmak için de bir hafta sonra böyle bir provokasyon başladı. Şimdi herkes Diyanet'e yükleniyor. Eleştirilerini Zafer Bayramı ve Mustafa Kemal üzerinden yürütüyorlar. Hem de Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarına defalarca hayır dualarını açık açık yapmış bir kuruma. Sanırım Diyanet de şaşkındır.

Bu provokasyonu yapanlar Diyanet’e, 'faiz konusuna sen karışma' diyemezlerdi. Allah’ın hükümleri gayet açık. Burada bir bilinç oluşursa ve korku duvarları yıkılırsa, vatandaşların sistem değişikliği talepleri ardından gelir. İşte buna mani olmak için Diyanet’te bu bilinci oluşturacak kadronun tasfiye edilmesi gerekir. Bu tasfiyeyi de her zaman yaptıkları gibi böyle klasik bir provokasyon ile gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Cemaat bu provokasyona gelmedi. Umarım idareciler de gelmezler.

Mesele Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının anılması meselesi değil. Mesele, bir hafta önce Diyanet’in yarım asır boyunca belki de ilk defa faize karşı net bir duruş sergilemesidir. Halkın bunu görmesi gerekir. Diyanet'e destek olmalı ve onları cesaretlendirmeliyiz. Diyanet, korkmayarak faize karşı duruşunu pekiştirmeli."