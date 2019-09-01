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Sadi Özgül'den çok önemli provokasyon uyarısı: Camiyi karıştırmak isteyenler araştırılmalı

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Mustafa Kemal üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef alanlara yönelik açıklamalarda bulunan eski Siyaset Stratejisti Sadi Ögül, yürütülen karalama kampanyasının Diyanet'in bir hafta önce hutbede konu edindiği faiz ile ilgili olduğunu belirterek şu uyarıyı yaptı: "Geçmişte borca dayalı para sisteminin özü faize ilişkin konuşan eski Başkan Mehmet Görmez istifa ettirildi. Bu provokasyonu yapanlar Diyanet’e, 'faiz konusuna sen karışma' diyemezlerdi."

01 Eylül 2019 Pazar 13:17
Sadi Özgül'den çok önemli provokasyon uyarısı: Camiyi karıştırmak isteyenler araştırılmalı

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

"Diyanet İşleri Başkanlığı 23 Ağustos günü Cuma Hutbesi'nde belki de tarihinde ilk defa çok net ve sert bir şekilde faiz konusunu gündeme getirdi. Faiz malum Borca Dayalı Para Sistemi'nin özünü oluşturuyor." diyen Özgül, faize yönelik açıklamaları sebebi ile eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'e karşı yürütülen karalama kampanyasını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, faiz konusunu hafif bir şekilde gündeme getirmişti. Açıklamalarından sonra Görmez aleyhine bir karalama kampanyası başlatıldı. Devam eden iç ve dış baskılarla onu istifaya zorladılar."

30 Ağustos günü okunan Cuma Hutbesi ile birlikte yeni bir provokasyonun başladığını belirten Özgül, sözlerine şöyle devam etti:

"30 Ağustos günü ise Zafer Bayramı ile ilgili bir provokasyon yapıldı. Camide birkaç kişi, hoca hutbe okurken kalkıp bağıra çağıra dışarı çıktı. Hatta onlar dışarı çıkarken yolları açılsın diye cemaatten birileri ayağa kalktı. Namazla alakası olmayanlar bunu anlamaz. O provokatörler de ayağa kalkan vatandaşı ittiler. Beklediler ki cami cemaati topluca onlara saldırsın ve bir arbede çıksın. Ama olmadı, çok şükür. Ne ilginçtir ki bütün bunları da çok güzel bir açıdan üst kata çıkmış cemaatten biri tesadüfen çekmiş ve sosyal medyada yayınlamış. Şimdi yaşananların tesadüfen geliştiğini zannedecek kadar saf değiliz. Bu düzeneğin bilinçli bir şekilde yapıldığını görebiliyoruz."

Sadi Özgül, "Neden böyle bir provokasyon yapılıyor?" sorusunu ise şöyle cevapladı:

"Nedeni gayet açık. Diyanet bir hafta önce faiz konusunda çok net bir pozisyon aldı. Bu pozisyonu dağıtmak için de bir hafta sonra böyle bir provokasyon başladı. Şimdi herkes Diyanet'e yükleniyor. Eleştirilerini Zafer Bayramı ve Mustafa Kemal üzerinden yürütüyorlar. Hem de Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarına defalarca hayır dualarını açık açık yapmış bir kuruma. Sanırım Diyanet de şaşkındır.

Bu provokasyonu yapanlar Diyanet’e, 'faiz konusuna sen karışma' diyemezlerdi. Allah’ın hükümleri gayet açık. Burada bir bilinç oluşursa ve korku duvarları yıkılırsa, vatandaşların sistem değişikliği talepleri ardından gelir. İşte buna mani olmak için Diyanet’te bu bilinci oluşturacak kadronun tasfiye edilmesi gerekir. Bu tasfiyeyi de her zaman yaptıkları gibi böyle klasik bir provokasyon ile gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Cemaat bu provokasyona gelmedi. Umarım idareciler de gelmezler.

Mesele Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının anılması meselesi değil. Mesele, bir hafta önce Diyanet’in yarım asır boyunca belki de ilk defa faize karşı net bir duruş sergilemesidir. Halkın bunu görmesi gerekir. Diyanet'e destek olmalı ve onları cesaretlendirmeliyiz. Diyanet, korkmayarak faize karşı duruşunu pekiştirmeli."

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 13:17
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  7. 30 Ağustos diyanet
  8. Sadi Özgül

YORUM YAZ

  • DumanlıDumanlı2 sa önce
    Ne yani cuma hutbesi önceden provokasyon yapsınlar birilerine servismi edildi. Konu bu yönüyle araştırılmalı.
  • GerçekGerçek3 sa önce
    Gerçek müslüman Atatürk u sevmez. Seviyorsa ya ahmakYa sahtekar. Aziz Nesin.
  • GerçekGerçek3 sa önce
    Aşağılık insanlar Allah cezasını versin hain boluculer cami me dokunma.
  • MehmetMehmet3 sa önce
    Bence tespit edilip ağır ceza verilsinki kimse bidaha aynı şeyi yapmasın
  • KURŞUNlu YorumKURŞUNlu Yorum3 sa önce
    M. Kemal, eğer hayattayken, ardımdan dua okuyun, beni dualarla anın dediyse... Hep birlikte dua edelim. Yoksa ruhu rahat etmez. Yok eğer bana dua edin demediyse böyle bir şeye ihtiyaç duymasıyla, bana yaptıklarımın sevabı yeter dediyse... Dua edip, ruhunu rahatsız etmeyelim. Bırakalım ebedi istirahgahında istirahatına devam etsin...Ya da hayattayken (ve devlet yönetimini tamamen eline almışken) cumalara gidip hutbe dinlediyse... Hutbelerde gazi ve şehitler için dua ettirdiyse... Yine hep birlikte dualarla analım... Yok böyle şeylere ihtiyaç duymadıysa... Ardılları, onu gidip onun bulunduğu sofralar gibi sofralar kurarak ansınlar.
  • uyan tcuyan tc4 sa önce
    içimizdeki vatan haini piç yahudilerin oyunu bu. atatürk yahudidir. artık bu gerçeği bu millete söylemek lazım. zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede yahudistan abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri piçleridir. kahrolsun içimizdeki vatan haini pislik yahudiler ısrael vede sömürge piçi abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir.(gerçi atatürk'de sebetay selanik yahudisidir) .chpkk bilhassa bu yahudilerin vede hıristiyanlar destekledikleri partidir. Bu gün yada 50 sene önce iş bankası atatürk hisseleri chpkk da olmasaydı bu gün yada 50 sene önce chpkk diye bir parti olmayacaktı. iş bankası ve bankanın ortaklıkları 450 küsur büyük fabrikalar chpkk nın en büyük arpalığıdır. Atatürk'e dışarıdan yahudilerden gelen emir üzerine , hazineye ait olması gerekirken atatürk hisselerini yönetmesi için chpkk ya devredilmiştir.Atatürk' yahudi olmasaydı zaten yahudilertc nin kurulmasınıda engellerlerdi.(osmanlıyı yıkaniçimizdeki ve dışımızdaki vatan haini yahudilerdir.
  • ........4 sa önce
    atatürke gelene kadar anilacak fatihler yavuzlar malkoclar ömerler sellahadinler vaaaar da var. m kemal kim kardesim. gidin sinagog da anin
  • HikmetHikmet4 sa önce
    Mustafa Kemal'in anilmadigini kimse söyleyemez mesela ben her namazdan sonra ... Yarabbi diye dua ederim
  • zülfikar64zülfikar645 sa önce
    Hutbeyi eleştirenler acaba Ülkemizin kurtarıcısı Gazi Mustafa kemal Atatürlk için bugüne kadar dini olarak ne yapmışlar, mevlüt mü okutmuşlar, lokmamı döktürmüşler.Ardından hatim mi indirmişler, Onun hatırasına yoksulları mı giydirmişler. Cumhuriyet balolarında dans ederek, şampanyalar patlatılırken neden akıllarına gelmemiş. Aziz Türk Millet onun adına hayır dualar ederken bu provakatörler ne yapmış. Bilmiyorum ama baksan Fatihay bile bilmiyorlardır. Bizim dualarımız kalpten gönülden. Hoca hutbese adını ansa da anmasa da o bizim kurtarımız. Esas dualar dilde değil yürekte olur.
  • hasanhasan5 sa önce
    Hutbe okurken kimse ile konuşulmaz, hiç dünya kelâmı söylenmez, hattâ yakındaki birine "sus, konuşma" tarzında elle işarette bile bulunulmaz. Namazda imiş gibi susularak hatib efendi dinlenir. Resûlüllah Efendimiz (asm) bu hususta şöyle buyurmuştur:"İmam hutbe okurken, sen (yanıbaşında konuşan) arkadaşına: 'Sus!..' desen boş laf etmiş olursun." (Buhârî, Cuma 36; Müslim, Cuma 11)Bırakın konuşmayı bağrışa bağrışa hutbeyi bölme, kargaşa teşebbüsü var. Bunlar ya kara cahil Müslüman ya da kesinlikle münafık. En doğrusunu Allah bilir
  • hasanhasan5 sa önce
    'Cuma hutbesinin makamı ihtar ve ikaz makamıdır. Yoksa içtihat ve yorumların, siyasi veya dinin detay konularının talim edilip öğretildiği bir makam değildir... İhtar ve ikaz konusunda da hem Allah ve Resulünün ifadeleri hem de orijinal şekli en etkili en sarsıcı olandır.' Her havlayan köpeğe kulak asarak hutbe verilmez..
  • kibarcikkibarcik5 sa önce
    bu memleketın kurtuluş savasında şehıtler gazıler cumlesıne dendıgınde m kamal da ıcınde senözel dua edeceksen dılınıbaglıyanmı var besmlesız zıhınıyetıntezahürü chp ılle fıtne cıkaracan yemezler m kamalınyerı bellıdır bumemlekette veselam
  • iki yüzlüleriki yüzlüler5 sa önce
    Sana göre öyle, bana görede imamların, din adına konuşanların her Cuma şehitliğin yüceliğini anlatmaları, şehitliği övmeleri büyük provokasyon. Nedenmi? Şehitliğin değerini en iyi bilmesi gereklerini, işi gücü dünyalık meskuliyeti bırakıp, en başta şehit olmaya koşmaları gerekmezmi?
  • Korkma diyanet isl. Bsk.Korkma diyanet isl. Bsk.5 sa önce
    Bir avuç İslam düşmanının saldırması seni daha da cesaretlendirsin. Ama sakın korkutmasın.
  • AdnanAdnan6 sa önce
    Hocama Allah razı olsun.
  • Abdullah MuratAbdullah Murat6 sa önce
    Şüphesiz ki şeytanlar, sizinle tartışmaları için dostlarınafısıldarlar. Şayet onlara itaat edersenizhiç şüphesiz müşriklerden olursunuz. (6/En'âm 121)
  • RecepRecep6 sa önce
    Yalana bak.2 hafta önceki hutbede de faiz sert bir şekilde eleştirildi. Ne alakası var. Ben Mehmet görmez e faiz nedeniyle baskı yapıldığını hiç görmedim. Bu kısmı yalan. Mehmet görmez kendisi bir üniversite de rektör oldu. Özellikle Mercedes olayından dolayı ayrıldı. Geçmişi doğru hatırlayın.
  • ÖmerÖmer6 sa önce
    Hocam tamamen katılıyorum sinsice bir kampanya yürütülüyor faizden beslenen azgın azınlık var bahane bulup diyanete saldıııyorlar bunlara karşı dik durup kuru gürültülerine aldırış etnemeliyiz bozuk ekonominin ana temeli faizdir hocalarımız daha fazla bu konu üzerinde durmalıdır
  • Serdar ŞimşekSerdar Şimşek6 sa önce
    Camiye gitmezler,Oruç tutmazlar,haca gitmezler birde hesap sorarlar! Siz kimsiniz lan.Sabrımızı taşırmayın Şerefsizler.
  • Hakan Hakan 6 sa önce
    Tabi tabi azıcık biz nerde hata yapıyoruz dediniz mi hiç
  • abdullahabdullah6 sa önce
    Vesayetten ve devlet memurluğundan nasiplenen emekli güruhun en büyük hobisi FAİZ GELİRİ! fincancı katırlarını ürkütmüş islamın emrini hutbede okuyarak DİYANET!

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