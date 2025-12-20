  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Sadettin Saran Çağlayan Adliyesi'ne geldi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na (eski ismiyle Çağlayan Adliyesi) geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturmasında 'Uyuşturucu madde temin etmek' ve 'Uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak' suçlamaların yöneltilen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ifadeye çağırıldı.

Yurt dışında bulunan Sadettin Saran, savcılığa ifade vermek için gece saatlerinde özel uçakla İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde Fenerbahçeli taraftarlar tarafından karşılanan Sadettin Saran, ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Detaylar gelecek...

