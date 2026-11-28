Entegre edildiği İHA'yı tehdit eden radar sistemlerini tespit eden ANTIDOT, tehditlerin hassas konumlarını belirleyerek imha edilmelerine imkan sağlıyor. Sistem, İHA’lara tehditlere karşı farkındalık kazandırırken diğer dost hava unsurları için de güvenli bir hava sahası oluşturulmasına katkıda bulunuyor. İlk teslimatı 2025 yılında gerçekleştirilen ANTIDOT Elektronik Destek Podu, hem Türkiye'de hem de yurt dışında yoğun ilgi görüyor. Türkiye'de 5 farklı İHA'ya entegre edilen sistem, halihazırda 5 ülkede aktif görev yapıyor. Düşük ağırlığı ve güç tüketimi sayesinde Bayraktar TB2 sınıfındaki küçük İHA'lara dahi entegre edilebilen sistem, platformların havada kalma süresini de asgari düzeyde etkiliyor.