İşte o yazı:

Türkiye’de emeklilerin birçoğu için artık geçim zor.

Birçok emekli, ayın sonunu nasıl getireceğini düşünmek durumunda maalesef.

Hele hele İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerde yaşıyorsa ve bir de kirada ise zorluk derecesi artıyor.

Peki, birçok emeklinin cebindeki para neden yetmiyor?

Bunun cevabı hayat pahalılığı yanında, emeklilik sisteminin yapısında da saklı.

Öncelikle emekli aylığı ile yaşlı yoksulluğu arasında doğrudan bir ilişki var.

Emekli aylıkları, yaşlılık döneminde muhtemel yoksulluğu da önlemenin en önemli araçlarından biri.

Ancak Türkiye bu konuda pek iyi durumda değil; hatta Avrupa’nın oldukça gerisinde.

Avrupa Birliği ülkelerinde emekli aylıklarının yaşlı yoksulluğunu azaltma etkisi ortalama yüzde 75 iken Türkiye’de bu oran yalnızca yüzde 53.

Yani emekli aylıkları, Türkiye’de yaşlıları yoksulluktan korumakta Avrupa ortalamasına göre çok daha yetersiz.

Üstelik bu durum bazı emeklileri daha çok etkiliyor. Düşük ücretle çalışanlar, çalışma hayatında uzun boşluklar yaşayanlar, kadınlar ve kayıt dışı ya da güvencesiz işlerde çalışanlar emeklilik döneminde çok daha büyük gelir kaybıyla karşılaşıyor.

İşin bir de sistemin geçmişinden gelen boyutu var.

1999 ve 2008 yıllarında yapılan sosyal güvenlik reformları, emekli aylıklarının hesaplanma biçimini önemli ölçüde değiştirmiş durumda.

Bu reformlarla işçi, esnaf ve çiftçilerin emekli aylığı hesaplamasında gösterge sisteminden vazgeçilerek, tüm çalışma hayatı boyunca elde edilen kazançların dikkate alındığı bir yönteme geçiş söz konusu.

Kazançların güncellenmesinde de enflasyon ve reel GSYH artışı esas alınırken aylık bağlama oranları da yeniden düzenlenmiş vaziyette.

Bu nedenle; 1999 öncesi, 1999-2008 arası ve 2008 sonrası dönemlerde geçen sigortalılık süreleri için ayrı ayrı kısmi aylık hesaplamaları yapılmakta ve bu kısmi aylıkların toplamı üzerinden nihai emekli aylığı belirlenmekte.

Asgari ücretle kıyaslamalı emekli aylığı rakamları ise yaşanan kaybı çok açık gösteriyor.

2017’de en düşük emekli aylığı net asgari ücretin yüzde 98,86’sı. Yani emekli, asgari ücretli çalışanla neredeyse aynı gelire sahip.

Ancak bu oran 2019’da yüzde 92,08’e, 2021’de yüzde 85,81’e, 2023’te ise yüzde 64,23’e kadar geriliyor.

2022-2024 döneminde yapılan yüksek oranlı emekli aylığı artışları bu düşüşü bir ölçüde durduruyor.

En düşük emekli aylığı 2022’de yüzde 78,67, 2023’te yüzde 62,50, 2024’te ise yüzde 86,16 artırılıyor. Özellikle 2024 artışı dikkat çekici.

Ancak bütün bu artışlara rağmen kaybedilen gelir düzeyi geri kazanılamıyor.

Sonuçta en düşük emekli aylığının net asgari ücrete oranı 2026’da yüzde 78,73 seviyesinde kalıyor. En düşük emekli aylığı, net asgari ücretin 2017’deki yüzde 98,86’lık düzeyinin hâlâ çok uzağında.

Uluslararası göstergeler de Türkiye’deki sorunu doğruluyor.

Mercer CFA Institute Küresel Emeklilik Endeksi’nin 2025 sonuçlarına göre Türkiye, emeklilik sisteminin yeterlilik boyutunda, küresel ortalamanın 66,1 puan olduğu bir durumda 49 puan alarak 52 ülke arasında 44. sırada yer alıyor.

Dahası, 65 yaş ve üzerindeki nüfusun gini katsayısı Türkiye’de 0,379. OECD ortalaması 0,308. Türkiye bu alanda OECD ülkeleri arasında gelir eşitsizliği en yüksek altıncı ülke.

Yani emeklilik gelirleri arasındaki uçurum da oldukça büyük.

İşin ilginç tarafı şu: Türkiye’de emekli aylıklarının çalışma hayatındaki gelire oranı aslında OECD ülkelerine göre yüksek.

Ortalama ücretle tam kariyer çalışan bir kişinin emeklilikte aldığı gelirin çalışma dönemindeki gelirine oranı OECD’de ortalama yüzde 63 iken Türkiye’de yüzde 90’ın üzerinde.

Ancak bu oran tek başına emeklilerin rahat yaşadığını göstermiyor. Çünkü başlangıçtaki ücret düzeyi ve emekli aylığının gerçek satın alma gücü de önemli. Satın alma gücü gittikçe düştüğü içinse sorun da artıyor.

Bir başka dikkat çekici durumsa, sosyal güvenlik sisteminin finansmanına da etki eden emeklilikte geçirilen süre.

Türkiye’de kadınlar ortalama 34,2 yıl, erkekler 28,7 yıl emekli aylığı alıyor.

Ama mesela Almanya’da bu süre kadınlarda 20,8, erkeklerde 17,6 yıl; Hollanda’da ise kadınlarda 20, erkeklerde 17,9 yıl.

Yani Türkiye’deki emekliler bu ülkelerdeki emeklilere göre yaklaşık 10-14 yıl daha uzun süre aylık alıyor.

Bu durum sosyal güvenlik sisteminin finansmanı açısından önemli bir mesele. Zira “emekliye zam” gündeme geldiğinde, “emeklilikte geçirilen süre” masaya konuyor.

Yani zam yapılmak istendiğinde, “ama bu kadar uzun süreli emeklilik dönemi için finansman işi nasıl olur” şeklinde laflar duyulabiliyor.

Hal böyle olunca, yeni bir soru gerekiyor: 2027’de emekliyi ne bekliyor?

22 Kasım 2026 itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ocak zammı beklentileri yüzde 10-12,5 bandında şekilleniyor.

İlk dört aylık enflasyon farkı yaklaşık yüzde 8,29 seviyesinde. Kasım ve Aralık enflasyonunun eklenmesiyle kesin zam oranı belli olacak.

Memur emeklilerinde ise toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkıyla yüzde 8-10 civarında bir artış beklentisi bulunuyor.

Bunlar henüz kesinleşmiş oranlar değil.

Ancak asıl soru şu: Emekliye mesela yüzde 10, yüzde 12 ya da yüzde 15 zam yapılması, emeklilerin hayatını gerçekten kolaylaştıracak mı?

Enflasyonun düşmesi fiyatların düşmesi anlamına gelmiyor. Market fiyatları, kiralar, faturalar ve sağlık harcamaları emeklinin bütçesini zorlamaya devam ediyor, edecek.

Bu nedenle emeklinin ihtiyacı her yıl birkaç puan daha yüksek zam almak değil. Oransal zam yanında prim süresi ve yaşa göre ilave seyyanen zamlar olsa bile emeklinin geçim sorununu çözmek kısa vadede mümkün görünmüyor.

Zira bu zamlar gerekli ve önemli olsa da en düşük emekli aylığının net asgari ücrete oranını eski seviyeye getiremeyecek, yaşlı yoksulluğunu gidermede yeterli olamayacak.

Hal böyle olunca; en azından 65 yaş üstündeki emekliler için (EYT etkisiyle de sayıları artan) 65 yaş altı emeklilerden ayrıştırıcı daha radikal, köklü ve kalıcı tedbirlere ihtiyaç var.

Prof. Dr. Faruk TAŞCI / Haber7