Akit Medya Grubu tarafından İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen Tarımda Milli Vizyon Zirvesi'ni köşesine taşıyan Ali Karahasanoğlu, Türkiye'nin tarımsal üretim ve ihracatta geldiği noktaya dikkat çekti.

TARIMSAL HASILA 90 MİLYAR DOLARA ULAŞIYOR

Karahasanoğlu, Bakan Yumaklı'nın açıklamalarından hareketle Türkiye'nin tarımsal hasılasındaki değişimi yıl yıl ortaya koydu:

2002: 24,5 milyar dolar

2023: 68,9 milyar dolar

2024: 74 milyar dolar

2025: 83,2 milyar dolar

2026: 90 milyar dolar (beklenti)

Yılın ilk 10 ayında tarımsal ihracatın 30 milyar doları aştığını hatırlatan Karahasanoğlu, yıl sonu hedefinin 33 milyar doların üzerinde olduğunu aktardı.

98 MİLYON TONDAN 143 MİLYON TONA

Artışın yalnızca parasal değer üzerinden gerçekleşmediğine de dikkat çeken Karahasanoğlu, 2002 yılında 98 milyon ton olan tarımsal üretimin 2026'da 143 milyon tona ulaştığının açıklandığını belirtti.

BAKAN YUMAKLI'NIN GAZZE HASSASİYETİ

Karahasanoğlu, zirvede bir katılımcının kullandığı “Önce ekmek gelir, sonra ahlak” ifadesine Bakan Yumaklı'nın Gazze örneğiyle verdiği cevabı da köşesine taşıdı.

Açlık ve yokluğa rağmen Gazzelilerin değerlerini ve vatanlarını savunmalarındaki yüksek ahlaka dikkat çeken Yumaklı'nın sözlerini takdirle karşılayan Karahasanoğlu, yazısını şu ifadelerle noktaladı:

“Türkiye’nin tarımdaki maddi gelişmesine alkış. Toplumu materyalizmin esaretinden kurtarma bilincine çok daha güçlü, ayakta alkış.”

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