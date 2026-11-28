Anayasa Mahkemesi (AYM), sermaye piyasalarında faaliyet gösteren iki meslek kuruluşunun disiplin uygulamalarına ilişkin önemli bir karara imza attı.

27 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan kararla, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 75 ve 76'ncı maddelerinde yer alan iki ayrı hüküm iptal edildi.

ÜYELİKTEN ÇIKARMA VE DİSİPLİN CEZALARINA İPTAL

İptal edilen hükümlerden ilki, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinin üyelerini geçici veya sürekli olarak üyelikten çıkarmasına ilişkin esasları kapsıyor.

Diğer hüküm ise Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğine, kendi statüsünde belirlenen disiplin cezalarını uygulama yetkisi veriyordu.

DANIŞTAY AYM'YE BAŞVURDU

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, görülen bir dava kapsamında söz konusu hükümlerin Anayasa'ya uygunluğunun incelenmesi için Yüksek Mahkemeye başvurdu.

Başvuruda, hangi davranışların disiplin suçu oluşturduğunun ve bunlara karşılık hangi cezaların uygulanacağının kanunda yeterince açık şekilde düzenlenmediğine dikkat çekildi.

KEYFİ UYGULAMALARA KARŞI HUKUKİ GÜVENCE

Başvuruyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi, meslek mensuplarının hangi davranışları nedeniyle hangi yaptırımlarla karşılaşacaklarını önceden bilebilmeleri gerektiğini vurguladı.

Disiplin cezalarının uygulanmasında sınırları belirlenmemiş geniş bir takdir yetkisinin yeterli hukuki güvence sağlamadığı sonucuna ulaşan AYM, ilgili hükümlerin Anayasa'nın 2'nci maddesinde yer alan hukuk devleti ilkesine aykırı olduğuna hükmetti.

ECZACILARLA İLGİLİ EMSAL KARAR HATIRLATILDI

Yüksek Mahkeme, gerekçesinde Türk Eczacıları Birliği Kanunu'nda yer alan benzer bir disiplin hükmünün de daha önce açıklık, kesinlik ve öngörülebilirlik şartlarını karşılamadığı gerekçesiyle iptal edildiğini hatırlattı.

YENİ DÜZENLEME İÇİN 9 AY SÜRE

AYM, iptal hükümlerinin hemen yürürlüğe girmemesini kararlaştırdı. Resmî Gazete'de yayımlanan karar, 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

Böylece iki meslek birliğinin disiplin yetkilerine ilişkin yeni yasal düzenlemelerin hazırlanması için süre tanınmış oldu.