Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Acarkardeşler Sondaj Makineleri, yerli üretim gücüyle uluslararası pazarlardaki varlığını genişletiyor.

Şirketin Genel Müdürü Yusuf Acaryartan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1993 yılında 150 metrekarelik bir iş yerinde başladıkları üretimi bugün üç futbol sahası büyüklüğündeki fabrikada sürdürdüklerini belirtti.

4 BİN METRE DERİNLİĞE İNEBİLİYOR

İlk yıllarda tarım ve su sondajına yönelik makineler üreten firma, yıllar içerisinde ürün çeşitliliğini ve teknolojik kabiliyetlerini artırdı.

155 kişinin istihdam edildiği fabrikada yılda 50 sondaj makinesi üretilirken, firmanın ürünleri arasında 4 bin metre derinliğe kadar sondaj yapabilen makineler de bulunuyor.

ÖZBEKİSTAN'DA URANYUM, AFRİKA'DA SU ARIYOR

Üretimin büyük ölçüde ihracata yönelik gerçekleştirildiğini belirten Acaryartan, Afrika, Asya ve Balkan ülkeleri başta olmak üzere 55 ülkeye makine gönderdiklerini açıkladı.

Konya'da üretilen makineler Özbekistan'da uranyum aramalarında kullanılırken, Etiyopya, Cezayir ve Sudan gibi Afrika ülkelerinde ise içme suyu kaynaklarına ulaşılmasını sağlıyor.

Bölgenin jeolojik yapısına göre değişen sondaj çalışmalarında bazı yerlerde 200 metrede, bazı bölgelerde ise 2 bin metre derinlikte suya ulaşılabiliyor.

AFRİKA'DA TÜRK MAKİNELERİYLE SU SEVİNCİ

Müşterilerine yalnızca makine satmadıklarını, teknik ekipleriyle birlikte kurulum ve danışmanlık hizmeti de verdiklerini belirten Acaryartan, Afrika'da yaşadığı unutulmaz anları şu sözlerle anlattı:

“40 ülkeyi gezdim. Makineyi verdikten sonra çalıştırmaya gidiyoruz. İlk suyu biz çıkarıyoruz, insanların o sevinci çok hoşuma gidiyor, duygulanıyorum.”

YERLİ ÜRETİMDE YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR

İçme suyu kuyularının açılmasının yanı sıra madencilik ve jeotermal kaynakların araştırılmasında da kullanılan sondaj makinelerini üreten Konyalı firma, yeni yatırımlarla üretim kabiliyetlerini geliştirmeyi sürdürüyor.