Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü turunda 2 Aralık Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacağı Sivasspor maçına U19 takımıyla çıkacak. Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, ulaşım, zaman ve mali sorunlar nedeniyle A takım kadrosuyla Sivas deplasmanına gitmeyeceklerini açıkladı. Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, kulüp binasında düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kıyanç, hem takımın ligdeki durumunu değerlendirdi hem de Türkiye Kupası'nda oynayacakları Sivasspor karşılaşmasına ilişkin kararlarını duyurdu.

'ULAŞIM BÜYÜK SIKINTI'

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü turunda 2 Aralık Çarşamba günü Sivasspor'a konuk olacak Muğlaspor'un karşılaşmaya U19 takımıyla çıkacağını açıklayan Kıyanç, kararın ulaşım ve zaman sorunlarından kaynaklandığını belirtti. Kıyanç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Ulaşım çok büyük bir sıkıntı. Federasyonla defalarca kez görüştük. Bir gün önceden İzmir'e gitmemiz gerekiyor. Ertesi gün Sivas'tan dönüş uçağı yok. Perşembe günü akşam gelebiliyoruz. Antalya maçına hazırlanmamız mümkün değil. Sivas gibi kış şartlarında ulaşımın, özellikle hava yolu ulaşımının mümkün olmadığı bir yerde otobüsle dönmek zorundalar. Bu da mümkün değil."

'BU SKORLAR MUĞLASPOR'A YAKIŞMIYOR'

Ligdeki durumlarını da değerlendiren Kıyanç, sezon başında yaşanan adaylık, takımın kurulması, transfer ve teknik heyet süreçlerinin sancılı geçtiğini söyledi. Muğlaspor'un sezon başında ligde 12'nci sırada ve 18 puanda olmasının kabul edilebilir bir tablo olduğunu belirten Kıyanç, son haftalarda alınan sonuçların ise kendilerini üzdüğünü dile getirdi. Kıyanç, "Muğlaspor özellikle bu yıl sezon başlangıcının sancılı olduğu, gerek adaylık süreci, takımın kurulması, transfer ve teknik heyet süreçleriyle ligimizde bu süreci en son tamamlayan kulüplerden birisiyiz. Gün itibarıyla baktığımızda Muğlaspor ligde 12'nci sırada, 18 puana sahip. Sezon başında bunu bize sorsalardı, 'Bunu kabul ediyor musunuz?' deselerdi, evet derdik. Tabii ki özellikle üç hafta önce Muğlaspor'un Play-Off hattına girmesi Muğla halkını, hepimizi heyecanlandırdı. Muğlaspor'un iki maçta almış olduğu skorlar alışık olduğumuz skorlar olmadığı gibi Muğlaspor 3 yıldır iki hafta üst üste yenilmeye dahi alışık değil. Bunların bizi üzdüğünü, bu sonuçlardan dolayı Muğlaspor'a, bizlere güvenen ve inanan insanlardan da özür diliyoruz. Çünkü bu skorlar Muğlaspor'a yakışır skorlar değil. Çünkü Muğlaspor'un bir başarı kültürü var şu anda" diye konuştu.

'LİGDE KALMAK ŞAMPİYONLUK KADAR DEĞERLİ'

Ligin zorluğuna dikkat çeken Kıyanç, öncelikli hedeflerinin ligde kalıcı olmak olduğunu vurguladı. Kıyanç, "Bu lig zor bir lig. Bu ligde gerçekten rakiplerimizle her alanda, farklı alanlarda mücadele veriyoruz. Bu takımın bu yıl bu ligde kalması şampiyonluklar kadar önemli ve değerli. Bunun bilinmesini istiyorum. Bu hedeften asla Muğlaspor şaşmayacaktır. Bu takım bu ligde kalacak bir takım. Eğer biz bunu bir baskıya dönüştürürsek çok şey kaybederiz" dedi.