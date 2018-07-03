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Sadece Hatay'da yaşıyor! Değeri ise dudak uçuklatıyor

Dünya'da sadece Hatay'da yaşayan geyik böceği için Japonlar, 150 bin dolar ücret ediyor.

03 Temmuz 2018 Salı 13:27
Sadece Hatay'da yaşıyor! Değeri ise dudak uçuklatıyor

Dünyada sadece Hatay'ın Amanos dağlarında yaşayan, Japonların çizgi film kahramanı, koleksiyoncuların gözdesi olan ve nesli tehlike altında bulunan geyik böceği Bilecik'te görülürken, nesli tükenmekte olan bu böceğin üniversiteye verilmesi kararlaştırıldı.

 

KENTE NASIL GELDİĞİ BİLİNMİYOR

Kentte bulunan ve Bilecik Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğüne bir kavanoz içinde teslim edilen böceğin yaptıkları incelemelerin ardından 'Geyik Böceği' olduğunu aktaran Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, "Geyik böceği Hatay'ın Amanos dağlarında bulunan bir böcek. Buralarda gözükmeyen, görünmeyen nadir böceklerden bir tanesi. İlimize nasıl geldiğini bilmiyoruz, bilememekteyiz. Koruma altında olan ve nesli tükenen bir böcek. İnsan sağlığına herhangi bir zararı yok. Bunlar genelde meşelerde ve çürümüş ağaçlarda yaşayan böcekler. Ömürleri yaklaşık 7-8 yıl. Yumurtladıkları zaman 15-20 tane yumurta yapıyorlar. Yumurtladıktan 2 ay sonra da ölüyorlar. Bir geyik böceğinin bu boyuta gelmesi için yaklaşık 8 yıl gibi bir zaman geçmesi gerekiyor. Bunu da şimdi üniversitemize vereceğiz, teslim edeceğiz. Gerekli incelemeleri üniversitemiz yapacak" dedi.

 

JAPONYA'DA 150 BİN DOLARA SATILIYOR

Bu böceğin dünya üzerinde sadece Türkiye'de yetiştiğini ve bu yüzden Japonya'da koleksiyoncuların yüksek paralar karşılığında aldığını anlatan Avcı, "Geyik böceğini Japonya'da koleksiyon olarak kullanıyorlar. Bu elimizdeki 6 anteni olanı. Bunların en çok para eden türü bu, yaklaşık Japonya'da 150 bin dolarlardan bahsediliyor. O yüzden bunu koruma altına alıp nesli tükendiği için üniversitemize teslim edeceğiz. Almanya'da şu anda parayla alıp satıyorlarmış öyle söyleniyor. Ama biz üniversitemize teslim edip korumasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

 

DOĞADAKİ EN BÜYÜK BÖCEKLERDEN BİRİ

Avcı, "Bu doğada en büyük böceklerden bir tanesi. Böceklerin kralı. Ama asıl geyik böceğidir" dedi.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 13:27
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  3. Almanya
  4. Japonya
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