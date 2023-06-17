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Dünya Sadece hac mevsimi dışında geçerli! Suudi Arabistan'dan turistlere yeni uygulama
Dünya

Sadece hac mevsimi dışında geçerli! Suudi Arabistan'dan turistlere yeni uygulama

Yeniakit Publisher
2023-06-17 16:23:00 -
Sadece hac mevsimi dışında geçerli! Suudi Arabistan'dan turistlere yeni uygulama

Suudi Arabistan, turistlere altı yeni tip elektronik vize uygulamasına geçti.

Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ziyaret vizesi taşıyanlar ile Schengen vize sahipleri, Avrupa Birliği ülkelerinden birinde ve Birleşik Krallık'ta veya Amerika Birleşik Devletleri'nde daimi ikametgahı olanlar, Dışişleri Bakanlığı'nın web sitesi üzerinden elektronik vize başvurusu yapabilecek. Bu yeni kolaylıklar, hac mevsimi dışında umre yapmak isteyenler, turizm, etkinlik, sergi ve konferanslara katılmak isteyenler gibi aynı gruplara daha önce sunulan varışta vize alma imkanlarına eklenen imkanları içeriyor.

Suudi Turizm Otoritesi, ülkeye gelen turistlere daha fazla kolaylık sağlamak, ziyaretçilerin deneyimlerini iyileştirmek ve turizm destinasyonlarındaki gezilerini zenginleştirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Turist vizesi almak isteyenler için elektronik turist vizesi, 2019'un son çeyreğinde kullanıma sunulmuş ve sonrasında bir dizi yeni kararla birlikte uygulandı.

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