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Sadece 11 gün kaldı! Artık yolcu başına ücret alınacak

DHMİ tarafından işletilen havalimanlarından, dış hat uçuşlarında 1 Ocak 2019 yılından itibaren, her bir yolcu başına "1 ile 3 euro" arasında güvenlik ücreti alınacak.

20 Aralık 2018 Perşembe 15:32
Sadece 11 gün kaldı! Artık yolcu başına ücret alınacak

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ), işlettiği havalimanlarından dış hat uçuşlarında 1 Ocak 2019 yılından itibaren, her bir yolcu başına "1 ile 3 euro" arasında güvenlik ücreti alacak.

Yolcu güvenlik ücreti, hava yolu taşıyıcıları tarafından DHMİ’ye ödenecek. Havayolu şirketlerinin bilet fiyatlarına ücreti yansıtması bekleniyor. Ücretlendirmede; hava taşıyıcıları ya da anlaşma yaptıkları yer hizmet kuruluşlarının DHMİ'ye vereceği Yolcu ve Yük Bildirimi veya diğer ilgili belgelerdeki beyanları esas alınacak. Adana, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Kayseri ve Trabzon havalimanlarındaki dış hat yolcusu için belirlenen güvenlik ücreti her bir yolcu başına 3 euro olarak belirlendi.

Dış hat uçuşlarında 1 euro alınacak havalimanları şöyle;

Adıyaman, Ağrı, Amasya Merzifon, Balıkesir Koca Seyit, Batman, Bingöl, Bursa Yenişehir, Çanakkale, Denizli Çardak, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Kapadokya, Kars, Kastamonu, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Muş, Ordu Giresun, Samsun Çarşamba, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa GAP, Şırnak, Tekirdağ Çorlu, Tokat, Uşak, Van ve yıl içinde dış hat trafiğine açılacak havalimanları için ise dış hat yolcuları için 1 euro olarak ücretlendirildi.

2019 otopark tarifesi de belli oldu

Havalimanlarında DHMİ tarafından kiraya verilen / işletilen otoparklarda uygulanacak 2019 tarifesi de belirlendi.

Adana ve Trabzon Havalimanları Otopark Tarifesi şöyle:

Otomobil, Pikap, Minibüs: 0-1 saat 11.50 TL, 1-3 saat 7 TL, 3-6 saat 24 TL, 6-12 saat 26.50TL, 12-24 saatleri 37 TL

Midibüs, Otobüs, Kamyon, Kamyonet:0-1 saat 17 TL,.1-3 saat 24 TL,.3-6 saat 30 TL,.6-12 saat 37TL,.12-24 saat 50.50 TL

Motor, Motosiklet: 0-1 saat 5.50 TL, 1-3 saat 8.50 TL, 3-6 saat 11 TL, 6-12 saat 12 TL, 12-24 saat 18.50 TL

Erzurum, Gaziantep, Batman, Denizli Çardak, Diyarbakır, Elazığ, Hatay, Kars, Kayseri, Konya, Malatya, Mardin, Ordu Giresun, Samsun Çarşamba, Sivas, Şanlıurfa GAP ve Van Havalimanları Otopark Tarifesi:

Otomobil, Pikap, Minibüs: 0-1 saat 8.50 TL, 1-3 saat 9.50 TL, 3-6 saat 12 TL, 6-12 saat 17 TL, 12-24 saatleri 24 TL

Midibüs, Otobüs, Kamyon, Kamyonet: 0-1 saat 9.50 TL,.1-3 saat 11.50 TL,.3-6 saat 17 TL,.6-12 saat 24 TL,.12-24 saat 32 TL

Motor, Motosiklet: 0-1 saat 4 TL, 1-3 saat 5.50 TL, 3-6 saat 6 TL, 6-12 saat 9 TL, 12-24 saat 11.50 TL

Diğer havalimanları otopark tarifesi:

Otomobil, Pikap, Minibüs: 0-1 saat 5.50 TL, 1-3 saat 8.50 TL, 3-6 saat 9.50 TL, 6-12 saat 15 TL, 12-24 saatleri 18.50 TL

Midibüs, Otobüs, Kamyon, Kamyonet:0-1 saat 8.50 TL, 1-3 saat 9.50 TL, 3-6 saat 16 TL, 6-12 saat 18.50 TL, 12-24 saatleri 24 TL

Motor, Motosiklet: 0-1 saat 3 TL, 1-3 saat 4 TL, 3-6 saat 5 TL, 6-12 saat 7 TL, 12-24 saatleri 9.50 TL

Otoparklara kimler ücret vermeyecek

Otoparktan zorunlu giriş yapılarak terminale geçilebilen havalimanlarında, otoparkta ilk 15 dakika ücretsiz. Kapalı otoparklarda tarifenin yüzde 20 fazlası uygulanır. Otomatik giriş – çıkış araç tanıma sistemi bulunan otoparklarda, sistemdeki giriş çıkış saatlerine göre park ücreti alınır. Otomatik giriş – çıkış sistemi bulunmayan otoparklarda, çıkışta otopark kartını / fişini ibraz etmeyerek aynı gün giriş çıkış yapan araçlardan, park süresine bakılmaksızın 12-24 saatlik park ücreti alınır. Otopark işletmecileri; DHMİ’ye bilgi verilmesi kaydıyla ücretsiz uygulama ya da tarifede indirim yapabilirler. 24 saati aşan parklamalarda; tam günler için tablolardaki tam gün (12-24 saat) ücreti, geriye kalan saatler için ise; tam gün ücretinin 24’e bölünmesiyle bulunan saatlik ücretin, artık saat süresiyle çarpılmasıyla hesaplanacak tutar alınır. Devlet Personel Başkanlığının “Devlet Teşkilatı Bilgi Bankasında” listelendirilmiş olan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli kurumlar, düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar, sosyal güvenlik kurumları, mahalli idareler ve 5018 Sayılı Kanun dışında kalan özel bütçeli kuruluşların (hizmet satın alma yoluyla kiralanan araçları dahil) araçlarına (azami 8 saat süre ile) Kordiplomatik plakalı araçlara (bir saate kadar), Engelli ve gazilerin belgelerini ibraz etmeleri kaydıyla kullandığı / bulunduğu araçlara (her defasında azami 15 güne kadar), 1. dereceden şehit ailelerinin özel araçlarına (her defasında azami 15 güne kadar), DHMİ personelinin kullandığı özel araçlara, DHMİ tarafından işletilen otoparkları kullanan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü personelinin özel araçlarına tarife uygulanmayacak.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 15:32
  1. Iğdır
  2. Şırnak
  3. Batman
  4. Van
  5. Uşak
  6. Şanlıurfa
  7. Trabzon
  8. Tokat
  9. Tekirdağ
  10. Sivas
  11. Sinop
  12. Siirt
  13. Samsun
  14. Ordu
  15. Muş
  16. Mardin
  17. Kahramanmaraş
  18. Malatya
  19. Konya
  20. Kocaeli
  21. Kayseri
  22. Kastamonu
  23. Kars
  24. Isparta
  25. Hatay
  26. Giresun
  27. Gaziantep
  28. Erzurum
  29. Erzincan
  30. Elazığ
  31. Diyarbakır
  32. Denizli
  33. Çanakkale
  34. Bursa
  35. Bingöl
  36. Balıkesir
  37. Amasya
  38. Ağrı
  39. Adıyaman
  40. Adana
  41. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ)
  42. Yolcu güvenlik ücreti
  43. 1 Ocak 2019'da başlıyor

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