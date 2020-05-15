Sadakataşı Ramazan’da Suriye’yi unutmadı

Sadakataşı Derneği, Ramazan yardımlarında iç savaş nedeniyle zor şartlar altında yaşamlarını devam ettiren Suriyeli kardeşlerini unutmadı.

Ramazan yardımlarını Türkiye ile birlikte 27 ülkede ‘‘Ramazan Gönülden Gönüle Temastır’’çağrısıyla sürdüren Sadakataşı Derneği, Suriye’ninİdlib bölgesinde yaşayan ailelere Ramazan kumanyası ve iftarlık kumanya dağıtımları gerçekleştirdi.

2 bin aileye kumanya

Dernek Suriye’nin İdlib bölgesinde Ramazan yardımları kapsamında 2 bin aileyeiçerisinde un, toz şeker, pirinç, bulgur, makarna, reçel, irmik, mercimek, ay çiçek yağı,zeytin, kuru fasulye ve tuzdan oluşan Ramazan kumanyası dağıtımı gerçekleştirdi. Sadakataşı Ramazan ekipleri tarafından kumanya dağıtımlarına Ramazan ayı boyunca devam edilecek.

İftarlık kumanya dağıtımları

Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle kalabalık sofralar kurmak yerine evlere iftarlık kumanya dağıtımları gerçekleştiren dernek, İdlib’den göç edip Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınan5 bin kişiyeiftarlık kumanya dağıtımı gerçekleştirildi.

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, bu Ramazan’da başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir yanında mazlum halklara ulaşmaya çalıştıklarını belirterek, Suriye'de çatışmalar gölgesinde yaşayan insanların yaşam sıkıntılarına dikkat çekti. Özdal sözlerinin devamında derneğin bölgeye yardımlarını Ramazan ayı boyunca düzenli olarak süreceğini belirtti.

Destek olmak için

Bu yılda Ramazan sevincini ihtiyaç sahipleriyle birlikte yaşamak için yardım çağrısında bulunan Sadakataşı Derneği, kumanya bedelini 120 TL, bayramlık bedelini 150TL, fitre bedelini 27 TL, iftar bedelini ise 20 TL olarak belirledi.

Ayrıca 2989’a RAMAZANyazıp sms göndererek Ramazan yardımlarına10 TL’lik katkıda bulunabilirsiniz, www.sadakatasi.org.tr sitesinden online bağış yapabilir ve derneğin 0216 614 0461 numaralı irtibat telefonundan zekât, sadaka, fitre, bayramlıkve kumanya bağışlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.