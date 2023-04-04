Saçlardaki beyazlıklar nasıl kapatılır? Bomba yöntem: Beyaz saçlara çözüm ezberleri bozdu! 5 dakikada kesin kurtulma

Saçlardaki beyazlıklar nasıl kapatılır, En iyi beyaz saç kapatıcılar, Genelde yaşlılığı çağrıştıran beyaz saçlar, erken yaş dönemlerinde de görülebilir. Genetik faktörler, stres, dengeli beslenmeme, gizli şeker, kan şekeri düşüklüğü, D vitamini eksikli, tiroid hastalıkları gibi nedenlerden dolayı ilk başlarda kafanın ön kısmında başlayan beyaz saçlar, bu bölgede sınırlı kalabilir ya da tüm kafa üzerindeki saçlara yayılabilir. Derinin rengini veren pigmentlerin aynısı saç diplerinde bulunur. Pigmentlerin çeşitli nedenler dolaysıyla akışa geçememesi durumunda ise beyazlar meydana gelir. Bu yüzden beyazlıklar ilk önce saç dibinden başlayarak, daha sonra saçın uzamasıyla daha görünür bir hale gelir. Saça renk veren pigmentlerin adı melanindir. Beyazlaşmaya başlayan saçlarda ise melanin hiç bulunmaz. Protein bazlı melaninleri ise geri getirmek veya tekrar o bölgenin pigmentlerin canlanmasını sağlamak, bazen tüm saçı beyaz hale gelmesini engeller. Bitkisel çözümler elbette bu protein oluşmasını desteklerken biraz zamana gereksinim duyar. Bu yüzden düzenli kullanım ve en az 2 ay kadar uygulamayı aksatmamak önemlidir.

Beyaz Saçları Kapatmak İçi Neler Yapılır

Saç rimeli ve yeni çıkan boyalı saç spreyleri beyaz saçları geçici olarak kapatabilecek sayılanlar arasındadır. Özellikle uzamamış ve yaygınlaşmamış yani tek tük çıkmış olan beyazları kapatır. Dip boyası gelmiş bayanlar günü kurtarmak için çoğunlukla tercih ederler. Yıkandıktan sonra suyla birlikte akar gider. Her defasında yeniden uygulama gerektirir. Beyazlar uzayıp çok belirginleştiğinde ise sürecek ya da püskürtülecek alan çoğaldığından, her seferinde neredeyse bir kutuyu bitirmek zorunda kalırsınız. Bu da çok ekonomik olmaz.

Saçlara kendi rengini vermesi için kullanılan etkili şampuanlar vardır. Beyaz saçları kapatan şampuan saçınıza sürüp yıkadıktan sonra 3-4 hafta etkisini devam ettirir. Her yıkamada kullanılmaya devam edilebildiği gibi ara ara da saçlarda beyazlar göründükçe de kullanılanları vardır. Bu tip şampuanlar az ya da bölgesel olarak beyaza sahip olan kişilerin saçlarında etkili olur. Başka bir tip şampuan olan, içerdiği melanin ve bazı proteinlerle birlikte saçın keratin dokusunu ve saç diplerini destekleyerek tekrardan kendi saç renginizde saçın çıkmasını sağlar. Saçların büyük kısmında ya da hepsinde olsa bile etki eder. Doğal saç renginize kavuşurken aynı zamanda saçlarınız yeniden doğmuş gibi olur. Bu tür şampuanların kullanımdan sonuç almak için biraz sabır gereklidir. 1 yıl kadar düzenli kullanılmalıdır.

Beyaz Saçlara Bitkisel Çözümler

Beyaz saçları kapatmak için bitkisel çözüm öneriler ile saçlarınızdaki beyazlıkları kapatabilirsiniz. Beyaz saçları doğal rengine döndürmek için sizlere vereceğim bitkisel önerileri uygulayarak etkili sonuçlar almanız mümkün.

Dr. Ahmet Maranki formülü:1 litre kaynayan suya 10 tane kurumuş ceviz kabukları atılarak, 15 dakika kaynatmaya devam edin. Alışılagelen şampuanınızı kullanıp duşunuzu aldıktan sonra, hemen banyodan çıkarken, ceviz kabuklarından süzülmüş suyu kullanın 3 hafta düzenli kullanmaya devam edin.

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Ceviz ile yapılan daha etkili bir formül ise; 1 litre suya 5 tane ceviz yeşil kabuğunu 10 dakika boyunca kaynatın. Son durulma suyunda saç diplerine friksiyon yaparak tüm saçınıza yedirin.

Diğer bir kür ise; 1 tatlı kaşığı ceviz yağı, 2 çay kaşığı kristal tuz, 1 çay bardağı alkali su (içme suyu içine çok az karbonat atarak elde edebilirsiniz) karıştırılarak elde edilir. Saç köklerine masaj yapılarak bone ya da streç film ile sararak minimum 1 .maksimum 3 saat beklenmelidir. Sulandırılmış üzüm veya elma sirkesini kullanarak saç durulanır. Her gece ve 21 gün boyunca uygulanmalıdır.

Dr. Feridun Kunak formülü:

10 ceviz kabuğu, 10 ceviz yaprağını 2 litre suda 20 dakika kaynatıp saçları dipten uca bu suyla yıkıyoruz. Durulamak gerektirmez.

3 adet ceviz yaprağı, 3 adet yeşil ceviz kabuğu, 1 fincan ısırgan yaprağı, 1 diş ezilmiş sarımsak, 1 adet kırmızı soğan kabuğu, 1 çorba kaşığı biberiyeyi 1 litre suda 10 dakika kaynatın 10 dakika demlenmeye bırakın. Suyunu süzerek ılındıktan sonra1 tatlı kaşığı çam terebentin konulur. Saç diplerime masaj yaparak yedirilir. 1 saat bone takıp bekledikten sonra ılık su ile durulanır.

1 orta soğan ve 5 diş sarımsak rondodan geçilir. Birer çorba kaşığı ozon, argan ve badem yağı ile birlikte 1fincan saf zeytinyağı hafif ısıtılır. Üzerine sarımsak ve soğan karışımı eklenir. Tel süzgeçten tahta kaşık yardımıyla ezme yoluyla suyu çıkarılır. Diğer yöntem ise; tüm karışımı tülbenttin içine konulup el yardımıyla suyu süzmektir. Çıkan suyu beyazların üzerine sürüp 1 saat bekletilmelidir. Daha sonra su ile durulanmalıdır.

Birer tutam ceviz, defne yaprağı ve siyah çay 2 litre suda su 1 litre oluncaya kadar kaynatılır. İçine ceviz yağı katılıp süzülür. Buzdolabında muhafaza edilip saç diplerine her gün sürülür. Kalıcı değildir. Beyazlar çıktıkça tekrar uygulanır.

Soğuk pres çörek otu yağı yada 3 çay kaşığı çörek otunu havanda ezerek suyla yutmak suretiyle 6 ay boyunca kullanılır. Yoğurda karıştırarak sabah aç karnına da tüketebilirsiniz.

2 tane cennet meyvesi hurma kabuksuz ve çekirdeksiz olacak şekilde, 3 tane yumurta sarısı eklenerek rondodan geçirilir.1 çorba kaşığı Türk kahvesi veya kakao, 1 su bardağı soğuk pres yapılmış ve rendelenmiş kükürtlü katranlı sabun ve 1 bardağı su ilave edilerek rondodan geçirilerek tüm malzemelerin birbirine iyice karışması sağlanır. Saç beyazlaması durduran, bakır ve iyot bulunduran cennet meyvesi hurma çok faydalıdır. Saça sürdükten sonra yarım saat beklettikten sonra durulanır.

200 gram Keten tohumu yağı, 4 tane limon, 3 diş sarımsak,1 kilo baldan oluşan karışım ise içten destekleme yaparak melanin oluşmasını sağlar. Sarımsak ve limonları rondodan geçirin. Limonların ikisi kabuklu ikisi kabuksuz olmalıdır. Keten tohumu ve bal da ilave edilir. Kavanoza konulup, buzdolabında saklanmalıdır. Tahta kaşık ile her öğünden yarım saat önce 1 kez yiyin.

Günde 3 defaya mutlaka tamamlayın

1 tatlı kaşığı hindistancevizi yağı ile 3 kaşık limon suyunu karıştırın. Hindistan cevizi yağını benmari usulü ya da mikrodalga da erimesini sağlarsanız, daha kolay sürülebilir bir karışım elde edersiniz. Her banyodan 1 saat önce uygulanmalıdır.

Biberiye ve adaçayı teker teker saç beyazlatmada gidermek için kullanılabilirken, birlikte bir karışım hazırlamak suretiyle etkisini arttırabilirsiniz. Aktardan alacağınız kuru adaçayı ve biberiyeden ikişer tepeleme çorba kaşığı miktarında, 2 bardak kaynayan suya atılır. 15 dakika demledikten sonra süzülür. Her banyodan sonra durulama suyu olarak kullanılır.

Saçları güzelleştiren ve bakım yapan siyah çay, saçtaki beyazları kapatmak içinde kullanılır. 1 bardak kaynamakta olan suya 2 tatlı kaşığı siyah çay atılır. 15 dakika demledikten sonra içine bir tutam tuz atılır. Süzüldükten sonra saçı bu suyla yıkayıp 20 dakika bekletin. Daha sonra sadece su ile durulayın.

Zerdeçal ve bal karışımı ise sarışın kadınların beyazlarını kapatmaya yöneliktir. Sarının koyulaşması için bal miktarını kendi saç renginize göre ayarlamanız gerekmektedir.

Toz altın çilek ve limon suyu ile yapılan karışım ise oldukça etkilidir. Aynı oranda karıştırmak yeterlidir. Beyazların üzerine sürülüp, yarım saat beklenmelidir. Su ile durulanmalıdır. Temiz saça uygulanır.

Köri yaprağı ile hindistancevizi yağının birleşimi beyazlar üzerine etkisini hızlı gösteren kürler arasındadır. Kaynayan 250 ml suya 2 çorba kaşığı köri yaprağı atılıp, 20 dakika ağzı kapalı olarak 20 dakika demlendirilir. İçine 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı konulur. Ilındıktan sonra saç diplerine masaj yapılarak yedilir ve 45 dakika bekletilir. Daha sonra durulanır. Haftada iki kez uygulanmalıdır.

Soğan püresi ise birkaç gün içinde beyazlarınızdan kurtulmanızı sağlayacaktır. Rondodan geçirilen soğanı saç diplerine ve tüm saçınıza yedirin.30 dakika bekletin. Su ile durulayın. Sonuç alana kadar her gün uygulayın.

Bir avuç Bektaşi üzümünü , küçük parçalara ayırıp gölgede kurutun. 1 çorba kaşığı eritilmiş Hindistan cevizi yağı ile karıştırıp bir gece bekletin. Saçınıza masaj yaparak sürün. 1 saat bekledikten sonra saçınızı durulayın. En az haftada 2 kez tekrarlayın.

1 çay bardağı taze Bektaşi üzümünün suyunu 1 tatlı kaşığı badem yağı, 1 çay bardağı yeşil üzüm suyu , 2 çorba kaşığı limon suyunu karıştırarak saçınıza sürün. 1 saat beklettikten sonra iyice durulayın. Sonuç alana kadar hergün uygulayın.

Etkili çözümlerin arasında bulunan kına ve limon suyu karışımıdır. Bunun için 2 çorba kaşığı kına ile 1 çorba kaşığı limon suyu karıştırılır. Kıvamlı bir hal alması sağlanmalıdır. Bir iki damla fazla limon kullanılabilinir. Saç sürüldükten sonra streç film, üzerine havlu sararak ısınması sağlanmalıdır. Arada sırada fön makinesi de tutulabilir. 2 – 2,5 saat sonra yıkayabilirsiniz. İlk başta kızıl olan saç renginiz, birkaç uygulama sonrasında iyice koyulaşacaktır. Beyazlar belirginleştikçe tekrarlanmalıdır.

Horozibiği çiçeği mor çiçeklerinin suyu sıkılarak, etkili bir saç koyulaştırıcı elde edebilirsiniz. Saçınıza sürüp yarım saat bekletmeniz yeterli olacaktır.

1 adet yeşil kabağı dilimleyerek kurutun. 1 çorba kaşığı hindistancevizi yağı ile lapa haline getirin. Saça sürüp 1 -1,5 saat bekletin. Daha sonra durulayın.

3-4 adet defne yaprağını ezerek, 1 çorba kaşığı süt kreması içine atın. Bulabilirseniz içine 1 çay kaşığı tespih ağacı yağı ilave edin. Karışımı saça sürüp 1 saat bekletin. Ilık su ile durulayın.

Saçlar Erken Yaşta Neden Beyazlaşır

Saçların beyazlaşması bazen erken yaşta görülebilmektedir. Saçların beyazlaşmaya başlaması aslında yaşın ilerlemesi ile doğru orantılı olsa da erken dönemde beyazlayan saçlar bazı nedenlere bağlıdır. İşte saçların erken yaşta beyazlaşma nedenleri;

Saçların beyazlamasının en büyük nedenlerin başında genetik faktörler gelmektedir. Ailenizde erken dönemde beyazlaşma görüldüyse sizde görülme ihtimali yüksek demektir.

Saçların erken beyazlaması nedenlerinden diğer ise gizli şeker ve kan şekeri düşüklüğüdür.

Saça rengini veren melanin seviyesinde düşüklük erken yaşta saç beyazlaşmasına neden olur.

Stres ve stresli bir hayat saçların beyazlaşmasına neden olur.

Erken yaşlarda saçları boyatmak çok fazla kimyasal ürün kullanmak saçların beyazlaşmasına neden olan faktörler arasındadır.





ŞİPŞAK TARİF

Bir avuç kadar adaçayı ve siyah çayı yarım litre kadar sıcak su ile karıştırıp demleyin. Soğuduktan sonra saçlarınıza uygulayın. Bir süre bekletip bol su ile durulayın. Hazırlaması da uygulaması da çok basit olan bu yöntem sayesinde saçlarınızdaki beyazların kısa süreliğine renklenmesini sağlayın.

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