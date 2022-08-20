Saç renginizi açmak için kuaföre gitmenize gerek yok! Limon yeter

Saç rengini açma birçok kadının sıkça yaptırdığı işlemlerden biridir. Kuaföre gidip saatlerce saçında kimyasal ürünlerle beklemek istemeyenler için harika bir önerimiz var: Limon. Doğal saç rengi açıcı olan limonla yapacağınız bu tarifler sayesinde saçlarınızın rengini dilediğiniz gibi açabilirsiniz.

LİMON SUYU SPREYİ

Saç rengini açmak için hem vaktinizi hem de paranızı harcamanıza gerek yok. Sadece limon kullanarak saç renginizi kolaylıkla açabilirsiniz. Eşit miktarda limon suyu ve temiz suyu bir sprey şişesine koyup karıştırın. Sprey şişesine koyduğunuz karışımı saçınıza sıkın ve 1,5 – 2 saat bekletin. Mümkünse güneşe çıkın. Güneşlenme bittikten sonra isteğe bağlı olarak zeytinyağı ile saçlara nemlilik kazandırılabilir.

LİMON – YOĞURT KARIŞIMI

Bu karışım için ihtiyacınız olan malzemeler 4 poşet papatya çayı, yarım bardak yoğurt, 2 kaşık limon suyu ve 2 kaşık hindistancevizi. 1 bardak sıcak suya 4 poşet papatya çayını koyun ve 10 dakika demlendirin. Çay poşetlerini çıkardıktan sonra, suyun soğumasını bekleyin. Soğuyan karışıma bu sefer yarım bardak yoğurt, 2 kaşık limon suyu ve 2 kaşık hindistancevizini ekleyelim. Bu eklemelerden sonra karışımı iyice karıştırarak saça uygulayalım.

LİMON VE ZEYTİNYAĞI KARIŞIMI

Tariflerimiz arasındaki en basit ve ucuz olanı bu tarif olacak. 4 kaşık zeytinyağı ile su bardağının 3’te biri kadar sıkılmış limon suyunu birbirine karıştırıyoruz. Bu karışım iyice homojen olana kadar karıştırmaya devam ediyoruz ardından saçımıza sürüyoruz. Sürdüğümüz karışımı 10 dakika saçımızda beklettikten sonra yıkama işlemine geçiyoruz. İlk uygulamada bile fark ortaya çıkacaktır.

Saç renginizi açmak kolay tarif;

1 yemek kaşığı karbonat, 3 yemek kaşığı limon suyu, 1 yemek kaşığı deniz tuzu ve 1 su bardağı suyu bir sprey şişesine alın ve şişeyi çalkalayın. Hazırladığınız bu doğal renk açıcı spreyi saçlarınıza sıkın ve güneşli bir ortamda 1 saat bekleyin. Düzenli kullanımda saç renginizin açıldığını fark edeceksiniz.

Saç rengini en hızlı ne açar?

İşte saçınız için son derece zararsız ve etkili olan malzemeler.

1 - ELMA SİRKESİ Elma sirkesi doğal saç açıcılar arasında yer alır.

2 - PAPATYA SUYU.

3 - LİMON.

4 - BAL İLE SAÇ RENGİNİ AÇMA.

5 - TARÇIN.

Koyu renk saç doğal yolla nasıl açılır?

Çaydanlığa suyu koyup içerisine bir tutam kurumuş papatya atın. Bir taşım kaynayınca ocağın altını kapatıp demlenmesini sağlayın. Ilık hale geldiğinde açlarınıza güzel masaj yaparak yedirin. Papatya suyu sürülü bir şekilde saçlarınızı güneşte bekletin.Bir süre sonra siyah saç renginizde açılma olacaktır.