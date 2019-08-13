0553 313 94 23

Saç neden dökülür? Saç dökülmesi nasıl engellenir?

Saç dökülmesi erkek olsun kadın olsun birçok kişinin korkulu rüyası. Banyo yaparken elinize gelen saçlar ya da sabah kalktığınızda yastığınızda gördüğünüz saç telleri moralinizi alt üst ediyorsa bu haberimiz tam size göre.

13 Ağustos 2019 Salı 18:46
Saç neden dökülür? Saç dökülmesi nasıl engellenir?

Beslenme alışkanları, aşırı stres ve çevresel etmenler saç dökülmesini hızlandıran başat faktörler. Peki saç dökülmesini engellemenin bir yolu yok mu?

Günde 50 ile 100 saç teli dökülebilir. Fakat bu rakamın üstünde bir saç teli elinize geliyorsa tehlke çanları çalıyor demektir. Erkeklerde meydana gelen saç dökülmesinin yüzde 50’si genetik nedenlerden meydana geliyor. Sedef hastalığı, egzamalar, akne, liken hastalığı ve aşırı yağlanma da saç dökülmesini tetikliyor. B12, D vitamini, folik asit, biotin, çinko ve demir eksikliği de saç dökülmesini hızlandırıyor. Tiroit bezi hastalıkları, romatizmal hastalıklar, böbrek üstü bezi hastalıkları ve zayıflama hapları da dökülmeyi artırıyor. Hamilelikten 2-3 ay sonra meydana gelen pospartom dökülmeleri de kadınlarda sıklıkla görülen bir tür. Kozmetik alışkanlıkların artması da dökülmelerinin önemli faktörlerinden biri. Psikolojik tedavilerde kullanılan ilaçlar da saç dökülmesinde etken rol oynuyor.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Saç dökülmesini önlemek için çinko tüketimine önem verin. Günde bir avuç badem, fıstık, fındık ve ceviz tüketmek çinko ihtiyacınızı karşılar. Kırmızı et tüketimini artırın. İki üç günde bir ph5.5 değerinde bir şampuanla yıkamaya özen gösterin. Jöle, köpük ve sprey gibi kimyasallardan uzak durun. Çörek otu yağını saç diplerine masaj yaparak sürün. AloeVera’nın jelini Hindistan ceviziyle karıştırarak kafanıza sürün. Kına yakmak saç dökülmesini önleyeceği gibi saçınızı da kuvvetlendirecektir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 18:46
  1. Saç dökülmesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Marmara Adası'ndaki orman yangını
    1. GÜNCELLEME - Marmara Adası'ndaki orman..
    2. 'Liverpool fantastik bir takım'
    3. Tosya’da iki otomobil çarpıştı: 3..
    4. Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
    5. Şanlıurfa’da yapı markette büyük yangın
    6. Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu
    7. Hong Kong Havalimanı uçuşlara kapatıldı!
    8. Şanlıurfa'da iş yeri yangını
    9. Salah'tan Türkçe mesaj
    10. UEFA Süper Kupa maçına doğru
    11. Mohamed Salah'tan Türkiye mesajı
    12. Ronaldo'dan dikkat çeken açıklama:..
    13. Kayseri'de kasaplarda sucuk mesaisi
    14. Rebocho: 'Elimden geleni yapacağım'
    15. 4 buçuk milyon liralık uyuşturucu ele..
    16. Yunanistan’da korkutan yangın
    17. Amerika'dan Çin’e yeşil ışık
    18. Fethiye’de orman yangını!
    19. Emniyet’ten bayram boyunca havadan..
    20. Kars'ta at arabası devrildi!
    21. TFF Başkanı Nihat Özdemir, Çakır’a..
    22. FETÖ'cü alçak Enes Kanter 'babam'..
    23. Chelsea son antrenmanını Beşiktaş..
    24. GÜNCELLEME - Muğla'da orman yangını
    25. Yol verme tartışması kanlı bitti: 1..
    26. Ayvalık’ta jandarmadan uygulama..
    27. İstanbullular Eminönü İskelesi'nde..
    28. Cedi Osman, Dünya Kupası ile açıklama..
    29. Muhammed Salah'tan Türkiye mesajı
    30. MHP genel başkan yardımcısı Yıldırım:..
    PKK silah bırakacak mı? 'Öcalan'ın çözüm çağrısına...'
    PKK silah bırakacak mı? 'Öcalan'ın çözüm çağrısına...'
    Ahmet Davutoğlu'ndan Ali Babacan hamlesi! Görüşmeler yapıldı
    Ahmet Davutoğlu'ndan Ali Babacan hamlesi! Görüşmeler yapıldı
    Rusya, Su-57 ve MiG-35 için tarih verdi
    Rusya, Su-57 ve MiG-35 için tarih verdi
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış: Mutlaka tedbir alınması lazım
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış: Mutlaka tedbir alınması lazım
    Dünyaya duyurdular: İsrail gelirse savaş çıkar
    Dünyaya duyurdular: İsrail gelirse savaş çıkar

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Gamze Özçelik alçaklığa sessiz kalmadı! "İki elimiz yakanızda olacak"
    Gamze Özçelik alçaklığa sessiz kalmadı! "İki elimiz yakanızda olacak"
    ‘Kurban Bayramı’nı eleştiren kebapçı Nesrin'in foyası ortaya çıktı
    ‘Kurban Bayramı’nı eleştiren kebapçı Nesrin'in foyası ortaya çıktı