Saç neden dökülür? Saç dökülmesi nasıl engellenir?

Beslenme alışkanları, aşırı stres ve çevresel etmenler saç dökülmesini hızlandıran başat faktörler. Peki saç dökülmesini engellemenin bir yolu yok mu?

Günde 50 ile 100 saç teli dökülebilir. Fakat bu rakamın üstünde bir saç teli elinize geliyorsa tehlke çanları çalıyor demektir. Erkeklerde meydana gelen saç dökülmesinin yüzde 50’si genetik nedenlerden meydana geliyor. Sedef hastalığı, egzamalar, akne, liken hastalığı ve aşırı yağlanma da saç dökülmesini tetikliyor. B12, D vitamini, folik asit, biotin, çinko ve demir eksikliği de saç dökülmesini hızlandırıyor. Tiroit bezi hastalıkları, romatizmal hastalıklar, böbrek üstü bezi hastalıkları ve zayıflama hapları da dökülmeyi artırıyor. Hamilelikten 2-3 ay sonra meydana gelen pospartom dökülmeleri de kadınlarda sıklıkla görülen bir tür. Kozmetik alışkanlıkların artması da dökülmelerinin önemli faktörlerinden biri. Psikolojik tedavilerde kullanılan ilaçlar da saç dökülmesinde etken rol oynuyor.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Saç dökülmesini önlemek için çinko tüketimine önem verin. Günde bir avuç badem, fıstık, fındık ve ceviz tüketmek çinko ihtiyacınızı karşılar. Kırmızı et tüketimini artırın. İki üç günde bir ph5.5 değerinde bir şampuanla yıkamaya özen gösterin. Jöle, köpük ve sprey gibi kimyasallardan uzak durun. Çörek otu yağını saç diplerine masaj yaparak sürün. AloeVera’nın jelini Hindistan ceviziyle karıştırarak kafanıza sürün. Kına yakmak saç dökülmesini önleyeceği gibi saçınızı da kuvvetlendirecektir.