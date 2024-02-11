Saç fırçası ne sıklıkla temizlenmeli? Temizliği: Onu almak için para verilmeyecek! Üzerinde kalmıyor, gidiyor!

Çünkü saçların temizlenmesi için kullanılan saç fırçasında da birçok bakteri birikebilir. Bu bakterilerin oluşmaması için her tarama sonrası saç fırçanızı temizlemeniz gerekmektedir. Saç fırçası temizliği, küçük bir tarak yardımıyla yapılabilir. Tarakla saç fırçanızı temizleyerek daha temiz bir şekilde saçlarınızı tarayabilirsiniz. Saç fırçasıyla saç taramayı tercih ediyorsanız, öncelikle saçlarınıza kolay tarama sağlayacak olan bir madde kullanarak rahatlıkla tarayabilirsiniz.

Saç Fırçası Nasıl Saçlar İçin Uygundur?

Saç fırçası, ince telli saçlar için idealdir. Kolay taranan ve düz saçlarınız varsa saç fırçası kullanarak kolay bir şekilde saçlarınızı tarayabilirsiniz. Özellikle uzun saçları olanlar, her akşam düzenli olarak saçlarını tarayabilir. Saç fırçasının birçok farklı çeşidi vardır. Bu çeşitler saç tipinize göre tercih edilebilir.

Keçi Kılı Fırçalar

Keçi kılından üretilen saç fırçaları, özellikle bebeklerin saçlarını taramak için tercih edilir. Bu fırçalar fiyat olarak yüksek olsa da bebeklerin yumuşak saçlarının yıpranmadan taranmasını sağlar. İnce telli saçlara sahip olan bayanlar için de bu saç fırçalarının kullanılması gerekmektedir.

Sentetik Fırçalar

Kalın telli saçlar için tercih edilen sentetik fırçalar, saçların şekillendirilmesi için kullanılır. Saç şekillendirilmesinden kasıt fön gibi uygulamalar olmaktadır. Saçların taranması için tercih edilirse, saçları yıpratacağından çok sık tercih edilmez.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Geniş Aralıklı Taraklar

Geniş aralıklı taraklar oldukça kolay bir şekilde saçların taranmasını sağlar. Bu taraklar dalgalı saçlara sahip olan kişiler için tercih edilebilir.

İnce Aralıklı Taraklar

İnce aralıklı taraklar genelde ince saçlara sahip olanların tercihidir. İnce telli saçlar için kolay bir şekilde saçların inmesini sağlayan bu çeşitler, kalın telli saçlar için uygun değildir.

Tarak Temizliği Nasıl Olur?

Taraktaki saçları küçük tarak yardımıyla temizledikten sonra anti bakteriyel sabunla dolu bir kaba koyun ve iyice yıkayın. Temizlenince hava alacak bir şekilde kurutarak bir sonraki kullanımınıza hazır hale getirebilirsiniz. Her zaman tarak temizliği konusunda özenli davranmanız gerekmektedir.