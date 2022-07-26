Saç derisindeki pullanma için zeytinyağlı maskesi tarifi

Saç derisinde kabuklanma ve pullanma birçok kişide görülebilen bir cilt problemidir. Saç diplerinin soyularak pul pul dökülmesi ile ortaya çıkan bu problem saç köklerine zarar vermenin yanı sıra ve saç derisinde yaralar oluşmasına neden olabilir. Peki, saç derisinde kabuklanmaya ne iyi gelir?

Saç Derisindeki Pullanma için Ne Yapmalı?

– Saç derisinde pullanma veya kuruluk varsa doğal yağlarla kolayca hazırlayabileceğiniz saç bakım maskeleri bu sorunların ortadan kalkmasını sağlayacak.

– Ayrıca kullanılan şampuan ve bakım kremlerine de dikkat etmek önemlidir.

– Şapka takmak da kafa derisini nemli tutacağından kuruluk sorunu kısa sürede çözülecektir.

Saç Derisindeki Pullanmaya için Zeytinyağı Maskesi

– Saçın boyuna göre 1 çay kaşığı veya 1 yemek kaşığı zeytin yağı

Zeytinyağı saçları ve saç derisini besleyen en iyi bakım yağları arasındadır. Zeytinyağını akşamdan saç diplerinize masaj yaparak yedirin ve sabaha kadar saçlarınızda bekletin. 3 günde 1 zeytinyağı ile saçlarınıza bakım yaptığınızda kuruluk sorunu tamamı ile çözülecektir.

Saç Derisinde Pullanma Tedavisi için Yapmanız Gerekenler

– Saç derisine yapılan düzenli masaj saç derisinin hava almasını sağlar, bu bölgede oluşan kan dolaşımını hızlandırır ve saç derisi nemlenir.

– Kış ve sonbahar aylarında nemlendirici şampuanlar ve ısıtıcı ürünlerden uzak durarak pullanma sorununu çözersiniz.

– Saçlarınızı sıcak su ile yıkamayın, saçlarınıza kullanacağınız suyun ılık olması gerekir.

– Saç şekillendirici ürünleri kullanmak ve fön makinesine sürekli maruz kalmak saç derisinde pullanma oluşturur.

– Güneşli yaz havalarında şapka kullanmaya özen gösterin. Güneşin saç derisini kurutacağını unutmayın.

Kısacası: Saç derisinin nemsiz kalması ve kuruması, saç derisinde görülen kabuklanma ve pullanmanın en sık rastlanan nedenlerindendir. Saçı sık sık ve sıcak su ile yıkamak, yoğun kimyasallar içeren şampuan kullanmak, güneş ışınları, çevrede bulunan toz ve kirler saç derisinin kurumasına ve pullanmasına neden olacaktır.

Kepek

Kepek problemi hafif, orta veya şiddetli olabilir. Bu durum son derece yaygındır ve kadınları erkeklerden daha fazla etkiler. Herhangi bir zamanda belirebilir. Her türlü saç tipi ve kafa derisinde görülebilir. Kafa derisindeki bu aşırı dökülmeye ya bir maya kolonizasyonu (= mantar) ya da çevresel faktörler tarafından açığa çıkan genetik yatkınlık neden olur.

Kepeğe evde ne iyi gelir?

Elma ya da üzüm fark etmez, sirke de kepek sorununu ortadan kaldırmada başta gelen isimlerden. Genişçe bir kabın içine ılık su doldurun, ardından içine sirke koyup karıştırın. Saçlarınızı güzelce yıkayıp duruladıktan sonra hazırladığınız bu sirkeli suyla da saçlarınızı güzelce durulayın.