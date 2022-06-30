Saç beyazlaması neden olur? Saç beyazlamasına çözümler

Saç Beyazlamasına çözümler sunulurken özellikle bitkisel çözümler tercih edilmesi, bitkilerin tedavi edici harika özelliklerinden yararlanılarak saç beyazlaması engellenebilir. İnsanlarda genetik faktörler, stres, sağlıksız beslenme, tiroit bezi bozuklukları, saça gerekli bakımın yapılmaması ve yaşın ilerlemesine bağlı olarak saçlar beyazlar.

Örneğin; Kadın ve erkekler saçları için farklı kimyasal içeriğe sahip boyaları tercih ederler. Özellikle saç boyamasını çoğunlukla bayanlar yaptırmakta, saçlar için kullanılan boyalar içerisindeki kimyasal içerikler saça renk veren pigmentleri öldürür ve saçları yıpratarak genç yaşlarda saç beyazlamasına neden olur. Bu yüzden boyalardan uzak durulmalıdır.

Saç Beyazlaması Nasıl Engellenir?

Saç beyazlaması nasıl engellenir sorusunun cevabı birçok kişi tarafından merak edilir. Saç beyazlamasının birçok nedeni vardır. Erken yaşlarda saçlarda beyazlar görünmesi birçok kişiyi psikolojik olarak olumsuz etkiler. Bu yüzden saç beyazlamasının önüne geçebilmek için aşağıda belirtilen önerilere dikkat edilmesi faydalı olacaktır.

Haftada 3 gün olmak üzere duştan 1 saat önce badem yağı ile saçlara masaj yapınız.

Stres ve sıkıntıdan mümkün mertebe uzak durulmalıdır.

Sağlıklı beslenmeye önem verilmelidir.

A, C ve E vitamini içeren besinler ve içecekler tüketilmelidir.

Spor aktiviteleri yapılarak vücuttaki gerginlik ve stres azaltılabilir.

Ağır kimyasallar içeren şampuanlar kullanılmamalıdır.

Saçı yıpratan ve saç pigmentleri öldüren saç boyalarından uzak durulmalıdır.

Horozibiği çiçeğinin suyu ile hazırlanan karışımlar saça uygulanabilir.

Çörek otu yağı ve zeytinyağı saça sürülerek beyazlama engellenebilir.

Soğan Kürü İle Saçların Beyazlamasına Çözüm

Soğan kürü ile saçların beyazlamasına çözüm bulmak mümkündür. Eskiden günümüze kadar saçların uzamasını ve güçlendirilmesinde etkili olan aynı zamanda saç beyazlamasını engelleyen, hatta beyazlamaya başlamış ve gri tondaki saçları eski haline döndüren mucizevî özelliğe sahip soğan kürü uygulanarak saçlarda oluşan ve oluşacak beyazlamalar engellenebilir.

Soğan kürü; saçların beyazlamasını engeller, saçın seyreldiği bölgelerde tekrara saç çıkmasını sağlar, beyazlayan saçları eski haline döndürür, saçları besler, saç derisindeki mikropları ve parazitleri öldürür, mantar enfeksiyonlarına karşı etkili olan muhteşem bir tedavi edici özelliğe sahiptir.

Soğan Kürü Nasıl Hazırlanır?

Soğan Kürü nasıl hazırlanır sorusunun cevabı birçok kişi tarafından merak konusudur. Soğan kürü hazırlamak gayet basittir. Evde kullanılan rende, blender ya da meyve sıkacağı gibi aletlerden birisini kullanarak soğan kürü hazırlayabilirsiniz. Yapmanız gereken tek iş, soğanı bu yöntemlerden birini tercih ederek tamamen sıvı haline getirmektir.

Sıvı haline getirilen soğan suyu haftada 3 defa olmak üzere duştan 1 saat öncesinden el yardımıyla masaj uygulamasıyla saçlara emdirmektir. Yapılan bu işlem sonrasında soğan kokusunu gidermek için bitkisel şampuanlar kullanarak saçlar yıkanabilir.

Zeytinyağı Karışımı İle Saç Beyazlamasına Çözüm

Zeytinyağı karışımı ile saç beyazlamasına çözüm bulmak tercih edilecek diğer bir doğal yöntemdir. Zeytinyağı mucizevi tedavi edici özelliklere sahip olması nedeniyle birçok hastalığın tedavisinde kullanılır. Saç beyazlamasına karşı da zeytinyağı esaslı karışımlar ile tedavi yapılabilir.

Zeytinyağı karışımı hazırlanışı

Yarım fincan doğal zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kuru maya

3 adet ceviz kabuğu

Uygulama Şekli

Ceviz kabukları haşlanır.

Haşlanan ceviz kabuğu suyu içerisine yarım fincan zeytinyağı eklenir ve homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır.

Hazırlanan homojen karışıma 1 tatlı kaşığı kuru maya eklenir ve karıştırılır.

Karışım el ile masaj uygulayarak saçlara sürülür ve en az 2 saat beklenir.

Bu uygulama her ay 1 defa uygulanarak saçların doğal rengini koruması sağlanır.

Aspirin İle Saç Beyazlamasına Çözüm

Aspirin ile saç beyazlamasına çözüm olacak karışım hazırlanabilir. Salisilik asit içeren aspirin ile hazırlanan karışım ile saç rengi korunur, saçların parlaklığı artırılabilir, kepekler azaltılabilir ve saç dökülmesi engellenebilir.

Aspirin İle Karışımın Hazırlanması

Klorlu su, güneş etkisi gibi durumlar saçların rengini açmaya sebebiyet verebilir. Saç renginin beyazlaşmasını engellemek için birkaç tane aspirin ılık suda çözülmesi sağlanır ve bu karışım saçlara uygulanır. Yaklaşık 15 dakika bekledikten sonra durulayınız. Haftada bir kere olmak üzere kullanılan şampuan içerisine 1 tane aspirin konularak saçlar yıkanabilir. Bu şekilde de saçların doğal hali korunabilir.

Sarımsak ve Soğan Karışımı İle Saç Beyazlamasına Son

Sarımsak ve soğan karışımı ile saç beyazlamasına son veren karışım hazırlanarak, saçların hem beyazlaması engellenir hem de saç güçlendirilebilir.

Malzemeler:

1 adet soğan

5 diş sarımsak

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı doğal zeytinyağı

Uygulama:

Malzemelerin tamamı blender yardımıyla ezilir ve ideal bir kıvama getirilir. Karışım, saçlara emdirilir. Ayda 2 defa bu işlem uygulanarak saçlarınızı besleyebilir ve doğal rengini koruyabilirsiniz.

Saç Beyazlaması Neden Olur?

Saç beyazlaması neden olur gibi sorular sürekli duymaktayız,saç beyazlaması hem erkeklerde hemde kadınlarda sıklıkta görülmektedir.Saç beyazlamasının günümüzde yaşı yoktur.Yaşlılarda,orta yaşlılarda ergenlerde ve hatta çocuklarda bile çeşitli nedenlerden dolayı görülebilmektedir.İşte saç beyazlamasının nedenler;

Yaşlanma

Stres

Hormonal bozukluklar

Alkol kullanma

Yetersiz beslenme

Sigara ve tütün maddesi kulllanmak

Kullanılan ilaçların yan etkileri

Kalsiyum ve C vitamini eksikliği

B12 eksikliği

Saç Beyaz Kapatıcı

Beyaz saçlarınızı eski haline döndürmek için,bulunduğunuz yerde bir eczaneye danışarak saçınız için beyaz kapatıcı şampuan alabilirsiniz.