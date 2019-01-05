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Sabrın kazandırdıkları

‘Siz aile içinde hanımla bey arasındaki sabrın, taraflara cennet kazandırdığını biliyor musunuz?’

05 Ocak 2019 Cumartesi 11:55
Sabrın kazandırdıkları

Âlimin birinin hanımının çenesi çok kuvvetli, bilgi ve becerikliliği ise çok zayıftı. Ona:  “Ne tutuyorsun bunu, bırak gitsin. Sen âlim bir kişisin, hemen evlenirsin” dediler.

Şöyle cevap verdi: “Bırakırsam ikimizde kaybederiz. O kaybeder. Çünkü benim gibi sabırlısını bulamaz! Ben kaybederim. Çünkü sabrım sebebiyle kazandığım bu sevabı bulamam!

Şunu da ilave eder âlim sözlerine:

Siz aile içinde hanımla bey arasındaki sabrın, taraflara cennet kazandırdığını biliyor musunuz?

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 11:55
  1. Âlim
  2. cennet
  3. sabır

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