Sabrın kazandırdıkları
‘Siz aile içinde hanımla bey arasındaki sabrın, taraflara cennet kazandırdığını biliyor musunuz?’05 Ocak 2019 Cumartesi 11:55
Âlimin birinin hanımının çenesi çok kuvvetli, bilgi ve becerikliliği ise çok zayıftı. Ona: “Ne tutuyorsun bunu, bırak gitsin. Sen âlim bir kişisin, hemen evlenirsin” dediler.
Şöyle cevap verdi: “Bırakırsam ikimizde kaybederiz. O kaybeder. Çünkü benim gibi sabırlısını bulamaz! Ben kaybederim. Çünkü sabrım sebebiyle kazandığım bu sevabı bulamam!”
Şunu da ilave eder âlim sözlerine:
‘Siz aile içinde hanımla bey arasındaki sabrın, taraflara cennet kazandırdığını biliyor musunuz?’
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