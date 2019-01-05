Sabrın kazandırdıkları

Âlimin birinin hanımının çenesi çok kuvvetli, bilgi ve becerikliliği ise çok zayıftı. Ona: “Ne tutuyorsun bunu, bırak gitsin. Sen âlim bir kişisin, hemen evlenirsin” dediler.

Şöyle cevap verdi: “Bırakırsam ikimizde kaybederiz. O kaybeder. Çünkü benim gibi sabırlısını bulamaz! Ben kaybederim. Çünkü sabrım sebebiyle kazandığım bu sevabı bulamam!”

Şunu da ilave eder âlim sözlerine:

‘Siz aile içinde hanımla bey arasındaki sabrın, taraflara cennet kazandırdığını biliyor musunuz?’