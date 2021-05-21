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Ekonomi Sabri Ülker Bilim Ödülü 25 Mayıs’ta açıklanacak
Ekonomi

Sabri Ülker Bilim Ödülü 25 Mayıs’ta açıklanacak

Sabri Ülker Vakfı ve Harvard Üniversitesi bünyesinde genetik ve kompleks hastalıklar üzerine araştırmalar yapan Sabri Ülker Metabolik Araştırmalar Merkezi olarak iki yılda bir düzenlediğimiz ve metabolizma alanında uzman bilim insanlarının katılım gösterdiği Metabolizma ve Yaşam Sempozyumu 25 - 26 Mayıs tarihlerinde online olarak gerçekleştirilecek.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 08:31:00 -
Sabri Ülker Bilim Ödülü 25 Mayıs’ta açıklanacak

Genç bilim insanlarını teşvik etme ve araştırmaların toplum faydasına sunulmasına destek olma misyonumuzla gerçekleştirdiğimiz ve bu yıl 7’ncisi düzenlenecek Sabri Ülker Bilim Ödülü’nün kazananı da 25 Mayıs’daki törenle açıklanacak. Etkinlik, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil ve Sabri Ülker Vakfı Genel Müdürü Begüm Mutuş’un ev sahipliğinde, uluslararası değerli bilim insanlarının katılımıyla dijital olarak düzenlenecek.

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