Sabır taştı, idamı geri getirin! Ali Sinanoğlu ve Ersin Çelik TBMM'ye çağrı yaptı

RECEP YEŞİL İSTANBUL

Adalet sisteminin kış uykusunda olduğu Türkiye'de hemen her gün masum insanlar acımazsızca katlediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin önünde adeta bir takoz işlevi gören adalet sistemi; aldığı rezil niteliğindeki kararlarla ahlaksızları, şehir eşkıyalarını, magandaları, mafyaları, teröristleri ve terör sempatizanlarını şımartıyor.

Vatandaşları isyan ettiren kararların en acımasız sonucu ise sokaklarda yaşanan dehşete düşüren cinayetler...

Son olarak İzmir’de soğukta üşümesin diye araca aldığı yolcu tarafından saldırıya uğrayan iki çocuk babası taksici Oğuz Ege 3 kurşunla katledildi.

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TBMM'ye idam çağrısı

Devşirme hukuk sisteminin narkoz etkisi yaptığı adalet sistemi kış uykusuna devam ederken İzmir'deki vahşet sonrası idam yeniden gündeme geldi.

Taksici Oğuz Ege'nin katledilmesiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan BJK Genel Kurul Üyesi Ali Sinanoğlu, "Kısasta sizin için hayat vardır, ey akıl sahipleri, umulur ki sakınırsınız.” ayetini hatırlatarak TBMM'ye idam çağrısında bulundu.

"TBMM ŞİMDİ DEĞİLSE NE ZAMAN?"

Sinanoğlu paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

Hiçbir zaman alınmayacağımız haçlı birliğine, şirin gözükmek adına kaldırılan idam yasası için bir önerge dahi veremeyen Sn. @TBMMresmi Milletvekilleri, şimdi değilse ne zaman? Bizleri bu ruh hastası canilerle birlikte yaşamaya mecbur ettiğiniz için ayrıca suçsuz yere öldürülen her bir vatandaşın vebali yakanıza yapışıyor bilesiniz. İki çocuk babası taksici vatandaşımız Oğuz Ege’ye Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum.

"TBMM göreve!" diyen gazeteci Ersin Çelik de sosyal medya hesabından TBMM'ye idam çağrısı yaptı.

Çelik şunları yazdı:

Meclis artık idam cezasını getirecek anayasa değişikliğini gündeme almalı. Kapsamı, çerçevesi belirlenip referandumla idam geri gelmeli. TBMM göreve! Oğuz Erge’in Delil Aysal tarafından katledilmesi milat olmalı.