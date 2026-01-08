  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Abdulkadir Selvi erken seçim için tarih verdi: Hem ekonomide şahlanış hem seçim yılı olacak!

SDG’ye karşı operasyonda Suriye’ye destek verilecek mi? MSB’den Halep açıklaması!

TMM Başkanı Kurtulmuş son gelişmeleri paylaştı! Cinsel istismar iddiasında sıcak gelişme

CHP’nin yalanını kendi medyası ifşa etti! Rezilliğin bu kadarı…

Starmer’dan Trump’a şok: Grönland’da Danimarka’nın yanındayız

Baklava kutusu, para kuleleri videolarını da yayınlayacak mısınız? CHP televizyon işine girdi

3 vekilin ardından siyaseti hareketlendiren iddia! 3 şehrin CHP'li belediye başkanı da Ak Parti’ye katılıyor

Halep’te teröre Şam tokadı! Suriye ordusu operasyon için düğmeye bastı, bölgede taşlar yerinden oynuyor!

İran’ı karıştırmak için Pehlevi devreye girdi

Öğrencileri evinde temizlik yaptıran öğretmene soruşturma Öğretmen değil çalışma kampı yöneticisi
Gündem Sabiha Gökçen’de korku dolu anlar
Gündem

Sabiha Gökçen’de korku dolu anlar

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda şiddetli fırtına nedeniyle bir uçak iniş sırasında pisti pas geçmek zorunda kaldı. O anlar saniye saniye kayıt altına alınırken görüntüler kısa sürede gündem oldu.

İstanbul, 8 Ocak 2026 Perşembe günü şiddetli lodos fırtınası ve sağanak yağışın etkisi altında kaldı. AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarına göre, rüzgarın saatte 50-90 km hıza ulaşması bekleniyordu; bu durum çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara yol açtı.

Şehir genelinde birçok noktada maddi hasar rapor edildi, örneğin Avcılar'da bir iş merkezinin çatısı uçarak çevredeki dükkanlara zarar verdi.

Sabiha Gökçen’de korku dolu anlar

Özellikle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçaklar zor anlar yaşadı. Bir yolcu uçağı, iniş sırasında şiddetli rüzgar nedeniyle pisti pas geçmek zorunda kaldı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi. Videoda uçağın yana yatarak piste yaklaşması, kısa süreli temas sonrası yeniden havalanması görülüyor – pilotun ustalığı sayesinde herhangi bir kaza yaşanmadı.

 

Benzer şekilde, diğer uçaklar da havada tur atmak zorunda kaldı.

Yetkililer, fırtınanın akşam saatlerine kadar devam edebileceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Yalova feribot seferlerinde de dalgalar nedeniyle zorluklar yaşandı.

Hava bugün nasıl olacak? Acil uyarı! İstanbul'da kuvvetli rüzgâr ve fırtına hızı 80 Kilometreyi bulacak!
Hava bugün nasıl olacak? Acil uyarı! İstanbul'da kuvvetli rüzgâr ve fırtına hızı 80 Kilometreyi bulacak!

Yaşam

Hava bugün nasıl olacak? Acil uyarı! İstanbul'da kuvvetli rüzgâr ve fırtına hızı 80 Kilometreyi bulacak!

Meteoroloji'den 63 ile sarı kodlu uyarı: Fırtına geliyor, sıcaklıklar 10 derece düşecek!
Meteoroloji'den 63 ile sarı kodlu uyarı: Fırtına geliyor, sıcaklıklar 10 derece düşecek!

Yerel

Meteoroloji'den 63 ile sarı kodlu uyarı: Fırtına geliyor, sıcaklıklar 10 derece düşecek!

Yalova'da devasa vinç fırtınaya dayanamadı! Tersanede korku dolu anlar kamerada!
Yalova'da devasa vinç fırtınaya dayanamadı! Tersanede korku dolu anlar kamerada!

Yerel

Yalova'da devasa vinç fırtınaya dayanamadı! Tersanede korku dolu anlar kamerada!

Fırtına Ayasofya minaresinin alemini uçurdu
Fırtına Ayasofya minaresinin alemini uçurdu

Aktüel

Fırtına Ayasofya minaresinin alemini uçurdu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23