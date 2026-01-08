İstanbul, 8 Ocak 2026 Perşembe günü şiddetli lodos fırtınası ve sağanak yağışın etkisi altında kaldı. AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarına göre, rüzgarın saatte 50-90 km hıza ulaşması bekleniyordu; bu durum çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara yol açtı.

Şehir genelinde birçok noktada maddi hasar rapor edildi, örneğin Avcılar'da bir iş merkezinin çatısı uçarak çevredeki dükkanlara zarar verdi.

Sabiha Gökçen’de korku dolu anlar

Özellikle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçaklar zor anlar yaşadı. Bir yolcu uçağı, iniş sırasında şiddetli rüzgar nedeniyle pisti pas geçmek zorunda kaldı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi. Videoda uçağın yana yatarak piste yaklaşması, kısa süreli temas sonrası yeniden havalanması görülüyor – pilotun ustalığı sayesinde herhangi bir kaza yaşanmadı.

Benzer şekilde, diğer uçaklar da havada tur atmak zorunda kaldı.

Yetkililer, fırtınanın akşam saatlerine kadar devam edebileceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Yalova feribot seferlerinde de dalgalar nedeniyle zorluklar yaşandı.