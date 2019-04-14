Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dış hatlar yolcusu arttı
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nı (iSG) yılın ilk üç ayında kullanan dış hatlar yolcu sayısı yüzde 20’den fazla artış gösterdi.14 Nisan 2019 Pazar 14:56
İSG verilerine göre, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dış hatları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18'lik artış ile 2 milyon 960 bin kişi kullandı.
Dış hat yolcu sayısı sadece mart ayında ise yüzde 20 artışla 1 milyon 70 bin oldu. Yılın ilk çeyreğinde dış hat seferi yapan uçak sayısında da benzer oranda bir artış elde edildi.
Havalimanını, ilk 3 ayda toplam 8 milyon 50 bin kişi kullandı.
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