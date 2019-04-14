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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dış hatlar yolcusu arttı

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nı (iSG) yılın ilk üç ayında kullanan dış hatlar yolcu sayısı yüzde 20’den fazla artış gösterdi.

14 Nisan 2019 Pazar 14:56
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dış hatlar yolcusu arttı

İSG verilerine göre, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dış hatları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18'lik artış ile 2 milyon 960 bin kişi kullandı.

Dış hat yolcu sayısı sadece mart ayında ise yüzde 20 artışla 1 milyon 70 bin oldu. Yılın ilk çeyreğinde dış hat seferi yapan uçak sayısında da benzer oranda bir artış elde edildi.

Havalimanını, ilk 3 ayda toplam 8 milyon 50 bin kişi kullandı.

 

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 14:56
  1. Sabiha Gökçen Havalimanı
  2. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı
  3. dış hatlar

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