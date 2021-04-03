Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattının açılışı ne zaman?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, Pendik Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında çalışmaların devam ettiğini belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu; hattın tamamlanmasıyla havalimanı ile Kadıköy arasında kesintisiz raylı sistem ulaşımı sağlanacağını ifade etti.

Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattının Şeyhli istasyonunda ilk ray kaynak töreni düzenlendi. Söz konusu kaynak törenine Bakan Karaismailoğlu da katıldı. Bakan Karaismailoğlu, törende yaptığı konuşmada, ulaştırma, habercilik, lojistik, demiryolu, altyapı ve benzeri alanlarda sağlanan ilerlemeden ve hayata geçen projeler hakkında konuştu.

Bakan Karaismailoğlu konuşmasında, hareketliliğin ülke içinde ve Türkiye’nin bulunduğu bölgede akıcı bir şekilde sağlanması için stratejik bir yol haritası dahilinde çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini açıkladı. Ulaşım Master Planı, Lojistik Ana Planı ve 2023 Stratejik Planı doğrultusunda çalışmaları sürdürdüklerini belirten Bakan Karaismailoğlu, Türkiye’yi dünya ile ulaşımın her modunda bağlayacak, şehirler arasında erişilebilirliği artıracak bir hareketlilik altyapısını oluşturduklarını ifade etti.

İstanbul’a kazandırdıkları Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi eserlerden bahseden Bakan Karaismailoğlu, kenti, İstanbul Havalimanı ile dünyanın transit merkezi haline getirdiklerini söyledi. Bakan Karaismailoğlu, İstanbul’a bugüne kadar 80 kilometrelik kent içi raylı sistem kazandırdıklarını bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, devam edilen 5 önemli metro hattının toplam uzunluğunun tam 91 kilometre olduğunu ve çok yakında yapımı başlayacak olan iki metro hattının da 13,5 kilometre uzunluğunda olduğunu söyledi. Bakan Karaismailoğlu, söz konusu projeler sona erdiğinde İstanbul’un kent içi raylı sistemlerinin yarısını bakanlığın yapmış olacağını aktardı.

İstanbul’daki iki havaalanını da şehir merkezine metro konforuyla bağlayarak hızlı ve ekonomik bir ulaşım alternatifi sunmak için hummalı bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, metrolarla sadece havaalanlarını bağlamıyor, güzergah üzerindeki istasyonlarla da mahalleleri merkezlere bağladıklarını belirtti.

Bakan Karaismailoğlu, son olarak “Bu çerçevede, bugün ilk ray kaynağını yapmakta olduğumuz Pendik Tavşantepe- Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattımızda çalışmaları süratle devam ettiriyoruz. Bu hattımız, İstanbul’un şehirler ve milletlerarası hava ulaşım terminallerinden birisi olan Sabiha Gökçen Havalimanı ile Kadıköy-Kartal-Pendik Metro Hattı arasında raylı sistem bağlantısını kesintisiz sağlayacaktır.” İfadelerini kullandı.