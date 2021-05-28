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Ekonomi SabancıDx, çalışan deneyimi odaklı platformu Thanxie’yi tanıttı
Ekonomi

SabancıDx, çalışan deneyimi odaklı platformu Thanxie’yi tanıttı

Sabancı Holding bünyesinde bulunan SabancıDx, yeni nesil tanıma ve ödüllendirme platformu Thanxie’yi devreye sokuyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 09:34:00 -
SabancıDx, çalışan deneyimi odaklı platformu Thanxie’yi tanıttı

Çalışanı odağa alan platform, fiziksel mesafeleri ortadan kaldırıyor. Thanxie, takdir ve teşekkür rozetleriyle şirket değerlerinin şeffaf bir şekilde personel tarafından algılanmasını sağlıyor. İnsanı merkeze oturttuklarının altını çizen SabancıDx Genel Müdürü Doğuş Kuran, ürünleştirme stratejilerinin altında yatan anlayışa dair şunları söyledi: “Fortune 100 Best Company to Work Araştırması’na göre çalışanlar, en çok tanındıklarında ve takdir edildiklerinde yaptıkları işe motive oluyor. Kurum olarak gelecek nesillerin iş yapış şekillerini, taleplerini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak geleceğin inşasına katkı sunuyoruz. Ürün portföyümüze katılan yeni nesil tanıma, takdir ve ödüllendirme platformu Thanxie de bu doğrultudaki çalışmalarımızın bir sonucu olarak hayata geçti. Değişen dünyaya, gelecek nesillerin doğrularıyla ‘merhaba’ demek, firmaların birbirinden ayrışmasını sağlayacak.”

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