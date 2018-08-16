Sabancı’dan 2.2 milyar TL kâr

Kombine satışlar yüzde 32 artarak 40 milyar TL’ye yaklaşan Sabancı Grubu’nun toplam varlıkları 383 milyar 952 milyon TL’ye ulaşırken, toplam konsolide ana ortaklığa ait öz kaynakları ise 27 milyar 825 milyon lira oldu.

GÜÇLÜ PERFORMANSINI KORUDU

Holdingin CEO’su Mehmet Göçmen, “İçinden geçtiğimiz zor dönemi aşarak, geleceğe güvenle bakabilmemizin de ancak tüm ekonomi paydaşlarının ve halkımızın yapıcı ve samimi yaklaşımları ile destekleyici çabaları sayesinde mümkün olabileceğine inanıyoruz” dedi. Esnek ve çevik yönetim anlayışları ile mevcut koşullara adapte olabildiklerini belirten Göçmen, “Yılın ilk çeyreğinde yakaladığımız başarılı performansı, 2018 yılının ikinci çeyreğinde de sürdürdük. Gücümüzü de her zaman ülkemize olan sorumluluğumuzdan alıyoruz” dedi.