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Sabancı’dan 2.2 milyar TL kâr

Sabancı Holding, konsolide ana ortaklık net kârını 2018’in ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 52 artırarak 2 milyar 222 milyon liraya taşıdı. Holdingin operasyonel kârlılığı da yüzde 14 artışla 4 milyar 920 milyon liraya çıktı.

16 Ağustos 2018 Perşembe 10:02
Sabancı’dan 2.2 milyar TL kâr

Kombine satışlar yüzde 32 artarak 40 milyar TL’ye yaklaşan Sabancı Grubu’nun toplam varlıkları 383 milyar 952 milyon TL’ye ulaşırken, toplam konsolide ana ortaklığa ait öz kaynakları ise 27 milyar 825 milyon lira oldu.

GÜÇLÜ PERFORMANSINI KORUDU

Holdingin CEO’su  Mehmet Göçmen, “İçinden geçtiğimiz zor dönemi aşarak, geleceğe güvenle bakabilmemizin de ancak tüm ekonomi paydaşlarının ve halkımızın yapıcı ve samimi yaklaşımları ile destekleyici çabaları sayesinde mümkün olabileceğine inanıyoruz” dedi. Esnek ve çevik yönetim anlayışları ile mevcut koşullara adapte olabildiklerini belirten Göçmen, “Yılın ilk çeyreğinde yakaladığımız başarılı performansı, 2018 yılının ikinci çeyreğinde de sürdürdük. Gücümüzü de her zaman ülkemize olan sorumluluğumuzdan alıyoruz” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 10:02
  1. Mehmet Göçmen
  2. Sabancı Holding

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