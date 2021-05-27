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Ekonomi Sabancı’dan 2030’a kadar net sıfır emisyon vaadi
Ekonomi

Sabancı’dan 2030’a kadar net sıfır emisyon vaadi

Bünyesinde BriSA ve EnerjiSA gibi köklü şirketleri barındıran Sabancı Holding’in CEO’su Cenk Alper, CNBC Europe kanalında yayınlanan ‘Squawk Box Europe’ adlı programa katıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 19:21:00 -
Sabancı’dan 2030’a kadar net sıfır emisyon vaadi

Alper, programda holdingin sürdürülebilirlik hedeflerini açıkladı. Alper, sürdürülebilirliği Sabancı’nın amacının ve stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğünü belirtti. Geçen yıl topluluk vaadini “Sürdürülebilir bir yaşam için öncü girişimlerle Türkiye ile dünyayı birleştiririz” olarak değiştirdiklerini hatırlatan Alper, şunları ifade etti: “Bununla birlikte pandemi sonrasında şekillenecek dünyayı anlamak için holding genelinde çok kapsamlı bir çalışma yaparak 5 yıllık bir strateji planı hazırladık. Plan dahilinde, bizi vaadimize ulaştıracağına inandığımız 5 temel öncelik belirledik. Bunları ‘Kapsamlı müşteri deneyimi sunmak’, ‘Çevik küresel ve yerel ayak izi’, ‘Sürdürülebilirliğe öncülük etmek’, ‘Dijital ve malzeme teknolojilerinde liderlik’ ve ‘İnsan ve işin geleceğine uyum’ olarak sıralayabiliriz. Ayrıca topluluk olarak 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma vaadinde bulunarak uzun dönem sürdürülebilirlik hedeflerimizi duyurduk.” Net sıfır emisyon için ihtiyaç duyulan bazı çözümlerin henüz teknolojik olarak mümkün olmadığını kaydeden Alper, şöyle konuştu: “Uzun bir yol haritası çizdik, bunu uygulamak istiyoruz. Tüm grup aktivitelerimizi analiz ettik ve her biri için farklı yol haritaları çizdik. Sıfır karbon salınımı için koyduğumuz hedeflerimizin ve aktivitelerimizin bir kısmı şu anda net. Çalışmalarımız devam ediyor, edecek. Gerekli çözümleri bulmak için dünya çapındaki ağlara dahil olacağız. Burada hedeflerimizin yarısını 2030’a kadar gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nde bunu konuşuyoruz. Hedeflerimizi bilim temelli yıl bazında belirlemeliyiz. Hedeflerimizin yarısına 2030 yılında ulaşmış olmamız gerekiyor. Aksi takdirde 2050 hedefini ıskalayacağımız kesin.”

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