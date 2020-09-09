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Ekonomi Sabancı Topluluğu 1.000 kitap bağışladı
Ekonomi

Sabancı Topluluğu 1.000 kitap bağışladı

Sabancı Topluluğu çalışanları, 8 Eylül UNESCO Dünya Okuma- Yazma Günü’nde “Köylere Kitap Çocuklara Yeni Bir Dünya” diyerek “Okumak Yolda Olmaktır” projesine 1.000 kitap bağışı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 10:16:00 -
Sabancı Topluluğu 1.000 kitap bağışladı

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, toplumun kalkınmasında öğretmenlere kilit görevler düştüğünü belirtti. Safkan, şunları kaydetti: “Okumak Yolda Olmaktır projesi ile çocukların gelişimi için yola çıkan çok değerli iki öğretmene destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Sabancı Vakfı olarak kurulduğumuz günden bugüne toplumsal gelişmenin sağlanması için eğitimde fırsat eşitliğinin olmazsa olmaz olduğu inancıyla hareket ediyoruz. Bir toplumun kalkınmasında öğretmenlere kilit rol düşüyor. Dokunduğu hayatları değiştiren, dönüştüren ve geliştiren öğretmenler var olduğu sürece toplumun da güçleneceğine gönülNevgül Bilsel Safkan den inanıyoruz.”

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