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İSLAM Sabah namazı saat kaçta? Sabah ezanı kaçta okunuyor? İmsak kaçta başlıyor kaçta bitiyor?
İSLAM

Sabah namazı saat kaçta? Sabah ezanı kaçta okunuyor? İmsak kaçta başlıyor kaçta bitiyor?

Sabah ezanı saat kaçta? Sabah ezanı saat kaçta okunuyor? soruları arefe günü oruç tutacaklarca merak ediliyor. Namaz vakitleri, Diyanet tarafından açıklanmakta. 19 Temmuz Pazartesi arafe günü olduğundan arefe günü oruç tutacaklarca sorgulanıyor. Diyanet namaz vakitleri il il namaz saatlerini açıklıyor. Sabah namazı vakti ne zaman başlıyor? Sabah namazı imsak kaçta başlıyor kaçta bitiyor?

Yeniakit Publisher
2021-07-18 21:58:00 -
Sabah namazı saat kaçta? Sabah ezanı kaçta okunuyor? İmsak kaçta başlıyor kaçta bitiyor?

Sabah namazı vakti, İstanbul sabah ezanı kaçta okunuyor, Bursa sabah ezanı, Sabah Ezanı Kaçta okuyor? Sabah namazı kaça kadar kılınır? sorular Kurban bayramı arefe günü oruç tutacak vatandaşlar tarafından diyanet namaz vakitleri sayfası üzerinden sorgulanıyor. İşte ezan saatleri…

İstanbul sabah ezanı saati

İstanbul’da imsak saat 03:48’de giriyor. İstanbul’da güneş saat kaçta doluyor? İstanbul’da güneş 05:40’da doğuyor.

Ankara sabah ezanı saati

Ankara’da imsak saat 03:39’da giriyor. Ankara’da güneş saat kaçta doluyor? Ankara’da güneş 05:28’de doğuyor.

Bursa’da imsak saat 03:53de giriyor. Bursa’da güneş saat kaçta doluyor? Bursa’da güneş 05:41’de doğuyor. Diyanet namaz vakitleri için tıklayın

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