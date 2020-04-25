Sabah namazı ne zaman başlar ne zaman çıkar?
Sabah namazı ne zaman kılınır? Namaz Müslümanın miracıdır. Namaz dinin direğidir. Namazsız Müslüman düşünülemez. Ahirette ilk hesap namazdan sorulacaktır. Sabah namazı kılınışı ve sabah namazı vakti birçok vatandaş tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki sabah namazı ne zaman başlar ne zaman çıkar?
Sabah namazının vakti imsakla başlar güneşin doğmasıyla biter. Bu zaman diliminde sabah namazı heran kılına bilir. Ancak özellikle hanefi mezhep alimleri sabah namazının biraz geciktirilerek güneşin doğuşuna yakın / son çeğreğinde - kalınmasının efdal olduğunu bildirmişlerdir.
Sabah namazı nasıl kılınır?
Sabah namazı 2 rekat sünnet, 2 rekat farz olmak üzere toplam 4 rekattır. Sabah namazı nasıl kılınır. Sabah namazının ilk önce 2 rekat sünneti daha sonra 2 rekat farzı kılınır.